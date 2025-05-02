Посол Украины возмутился концертом ко дню Победы в Австрии

Посол Украины в Австрии Василий Химинец возмутился проведением в Вене концерта «Песни Победы», посвященного победе СССР во Второй мировой войне. В своих соцсетях он выразил недоумение по поводу того, кто мог разрешить проводить подобного рода мероприятие у монумента советскому воину-освободителю.
«Можно много говорить о демократии и ценностях, но в то же время, разрешая такие мероприятия, которые являются военной пропагандой, <…> ослаблять демократию и международное право», — заявил Химинец. Его слова опубликованы на его странице в социальной сети Х.
Концерт прошел 30 апреля у памятника в Вене. На нем выступили «Хор Турецкого» и группа Soprano, исполнившие песни военных лет. По данным посольства России в Австрии, мероприятие тепло встретили не только соотечественники и представители СНГ, но и жители Австрии.
Ранее некоторые европейские страны, наоборот, приняли решение ограничить участие российских представителей в памятных мероприятиях, связанных с победой во Второй мировой войне. Так, Германия исключила Россию и Белоруссию из числа приглашенных на церемонии по случаю 80-летия Победы, несмотря на решающий вклад советского народа в разгром нацизма.
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