09 мая 2025

Песков: атака в Белгороде показала, как Киев соблюдает перемирие

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Дрон ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал здание правительства Белгородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Атака Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников на здание областной администрации в Белгороде демонстрирует отношение украинской стороны к перемирию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, действия Киева свидетельствуют о несоблюдении договоренностей о прекращении огня.

«Там вроде бы заместитель губернатора ранен. Вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона», — заявил представитель Кремля журналистам. Информацию передает РИА Новости.

Песков также прокомментировал вопрос о возможных ответных мерах со стороны России. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал о необходимости принятия адекватных шагов в случае подобных атак, однако сейчас ситуацию анализируют российские военные специалисты. Подробности о результатах анализа и возможных действиях пока не раскрываются.

Утром 9 мая здание правительства Белгородской области подверглось атаке с применением беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате происшествия пострадали двое человек: сотрудник Росгвардии, получивший осколочное ранение бедра без проникновения, а также заместитель губернатора Александр Лоренц.

По словам главы региона, в момент взрыва Лоренц находился рядом с административным зданием. В результате он получил сотрясение головного мозга и акустическую травму. После участия в церемонии возложения цветов к Вечному огню пострадавший был осмотрен врачами областной клинической больницы. Дальнейшее лечение заместитель губернатора будет проходить амбулаторно, напоминает RT.

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Атака Вооруженных сил Украины с использованием беспилотников на здание областной администрации в Белгороде демонстрирует отношение украинской стороны к перемирию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, действия Киева свидетельствуют о несоблюдении договоренностей о прекращении огня. «Там вроде бы заместитель губернатора ранен. Вот то, как соблюдает перемирие украинская сторона», — заявил представитель Кремля журналистам. Информацию передает РИА Новости. Песков также прокомментировал вопрос о возможных ответных мерах со стороны России. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал о необходимости принятия адекватных шагов в случае подобных атак, однако сейчас ситуацию анализируют российские военные специалисты. Подробности о результатах анализа и возможных действиях пока не раскрываются. Утром 9 мая здание правительства Белгородской области подверглось атаке с применением беспилотных летательных аппаратов со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, в результате происшествия пострадали двое человек: сотрудник Росгвардии, получивший осколочное ранение бедра без проникновения, а также заместитель губернатора Александр Лоренц. По словам главы региона, в момент взрыва Лоренц находился рядом с административным зданием. В результате он получил сотрясение головного мозга и акустическую травму. После участия в церемонии возложения цветов к Вечному огню пострадавший был осмотрен врачами областной клинической больницы. Дальнейшее лечение заместитель губернатора будет проходить амбулаторно, напоминает RT.
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