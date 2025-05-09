Индия приостановила работу 32 аэропортов

Около 32 аэропортов на севере и западе Индии останутся закрытыми для гражданских рейсов до утра 15 мая на фоне операции «Синдур» и обострения напряженности с Пакистаном. Об этом сообщило Министерство гражданской авиации страны, а также ряд авиакомпаний на своих официальных страницах в социальной сети X.
«В уведомлениях для летчиков, опубликованных авиационными властями, говорится о временном закрытии с 9 по 14 мая 2025 года (до 05:29 по индийскому времени 15 мая 2025 года) крупных аэропортов. Включая Чандигарх, Шринагар, Амритсар, Лудхиану, Бхунтар, Кишенгарх, Патиалу, Шимлу, Дхарамсалу и Батинду. В список также входят стратегически важные аэропорты Джайсалмер, Джодхпур, Лех, Биканер, Патханкот, Джамму, Джамнагар и Бхудж», — цитирует сообщения газета «Times of India».
По сведениям издания, решение вызвано «эксплуатационными причинами» и связано с обеспечением национальной безопасности. Авиакомпании призвали пассажиров следить за обновлениями расписания и заранее уточнять информацию о статусе рейсов.
Как сообщало URA.RU ранее, истребитель Rafale, принадлежащий военно-воздушным силам Индии, был сбит средствами противовоздушной обороны Пакистана после нарушения воздушного пространства страны в районе Бахавалпур. В результате происшествия обломки сбитого самолета были обнаружены на территории Пакистана, к месту падения были направлены поисково-спасательные группы для выяснения состояния пилота.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.