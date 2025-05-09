09 мая 2025

Концерт Metallica в США вызвал небольшое землетрясение

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Явлению дали название «Metallica Quake»
Явлению дали название «Metallica Quake» Фото:

Концерт американской трэш-метал-группы Metallica, прошедший на стадионе Lane Stadium, расположенном на территории кампуса политехнического института в штате Вирджиния, вызвал небольшое землетрясение. Об этом сообщили западные СМИ.

«Долгожданный концерт Metallica на стадионе Lane Stadium при Технологическом университете Вирджинии был не просто выступлением, а сейсмическим событием. Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки», — отметил телеканал Fox.

По сведениям издания, сейсмограф, расположенный примерно в 1,6 километра от стадиона, где собрались около 60 тысяч зрителей, зафиксировал колебания грунта. Пик сейсмической активности пришелся на исполнение Metallica культовой композиции Enter Sandman.

Как сообщало URA.RU ранее, в 2019 году американская рок-группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» во время концерта на стадионе «Лужники» в Москве. На записи видно, как сотни людей снимают на камеры происходящее на сцене и поют вместе с кумирами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Концерт американской трэш-метал-группы Metallica, прошедший на стадионе Lane Stadium, расположенном на территории кампуса политехнического института в штате Вирджиния, вызвал небольшое землетрясение. Об этом сообщили западные СМИ. «Долгожданный концерт Metallica на стадионе Lane Stadium при Технологическом университете Вирджинии был не просто выступлением, а сейсмическим событием. Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки», — отметил телеканал Fox. По сведениям издания, сейсмограф, расположенный примерно в 1,6 километра от стадиона, где собрались около 60 тысяч зрителей, зафиксировал колебания грунта. Пик сейсмической активности пришелся на исполнение Metallica культовой композиции Enter Sandman. Как сообщало URA.RU ранее, в 2019 году американская рок-группа Metallica исполнила песню Виктора Цоя «Группа крови» во время концерта на стадионе «Лужники» в Москве. На записи видно, как сотни людей снимают на камеры происходящее на сцене и поют вместе с кумирами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...