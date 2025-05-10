Лидеры четырех стран угрожают России за непринятие условий Киева по перемирию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Запад заявляет о готовности усилить давление на Москву в случае отказа от условий Киева
Запад заявляет о готовности усилить давление на Москву в случае отказа от условий Киева Фото:

Франция, Германия, Великобритания и Польша выступили с совместным заявлением, потребовав от России согласиться на 30-дневное прекращение огня на условиях Киева. Об этом сообщает правительство Великобритании.

«Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире. До тех пор, пока Россия не примет эту инициативу, мы будем наращивать давление всеми доступными средствами», — говорится в заявлении на портале правительства Великобритании. 

Ранее Россия уже объявляла о трехдневном перемирии по гуманитарным соображениям, однако Украина отказалась его поддержать, выступив за 30-дневное прекращение огня. В МИД РФ подчеркивали, что установить такой режим на всей линии фронта сложно и требует контроля, чтобы избежать наращивания боевого потенциала ВСУ. Кремль ранее называл позицию Киева манипуляцией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Франция, Германия, Великобритания и Польша выступили с совместным заявлением, потребовав от России согласиться на 30-дневное прекращение огня на условиях Киева. Об этом сообщает правительство Великобритании. «Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире. До тех пор, пока Россия не примет эту инициативу, мы будем наращивать давление всеми доступными средствами», — говорится в заявлении на портале правительства Великобритании.  Ранее Россия уже объявляла о трехдневном перемирии по гуманитарным соображениям, однако Украина отказалась его поддержать, выступив за 30-дневное прекращение огня. В МИД РФ подчеркивали, что установить такой режим на всей линии фронта сложно и требует контроля, чтобы избежать наращивания боевого потенциала ВСУ. Кремль ранее называл позицию Киева манипуляцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...