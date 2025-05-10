Лидеры четырех стран угрожают России за непринятие условий Киева по перемирию

Франция, Германия, Великобритания и Польша выступили с совместным заявлением, потребовав от России согласиться на 30-дневное прекращение огня на условиях Киева. Об этом сообщает правительство Великобритании.
«Вместе с США мы призываем Россию согласиться на полное и безоговорочное 30-дневное прекращение огня, чтобы создать пространство для переговоров о справедливом и устойчивом мире. До тех пор, пока Россия не примет эту инициативу, мы будем наращивать давление всеми доступными средствами», — говорится в заявлении на портале правительства Великобритании.
Ранее Россия уже объявляла о трехдневном перемирии по гуманитарным соображениям, однако Украина отказалась его поддержать, выступив за 30-дневное прекращение огня. В МИД РФ подчеркивали, что установить такой режим на всей линии фронта сложно и требует контроля, чтобы избежать наращивания боевого потенциала ВСУ. Кремль ранее называл позицию Киева манипуляцией.
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