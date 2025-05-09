09 мая 2025

Дружинники разогнали драку и скрутили двух человек в центре Екатеринбурга. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Потасовка произошла на главной пешеходной улице города
Потасовка произошла на главной пешеходной улице города Фото:

В Екатеринбурге представители Добровольной народной дружины (ДНД) жестко разняли драку на Вайнера. Инцидент попал на видео, которое очевидцы опубликовали в социальных сетях.

«На кадрах видно, как дружинники пытаются задержать какого-то крепыша. До этого была драка и не понятно, шуточная она или всерьез», — цитирует слова подписчика telegram-канал «Злой Екб».

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.

Ранее силовики и общественники из «Русской общины» нагрянули с проверкой в скандально известный клуб Chili. В ходе рейда был зафиксирован незаконный оборот наркотиков и задержаны трое человек.

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В Екатеринбурге представители Добровольной народной дружины (ДНД) жестко разняли драку на Вайнера. Инцидент попал на видео, которое очевидцы опубликовали в социальных сетях. «На кадрах видно, как дружинники пытаются задержать какого-то крепыша. До этого была драка и не понятно, шуточная она или всерьез», — цитирует слова подписчика telegram-канал «Злой Екб». Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается. Ранее силовики и общественники из «Русской общины» нагрянули с проверкой в скандально известный клуб Chili. В ходе рейда был зафиксирован незаконный оборот наркотиков и задержаны трое человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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