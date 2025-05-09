В Екатеринбурге представители Добровольной народной дружины (ДНД) жестко разняли драку на Вайнера. Инцидент попал на видео, которое очевидцы опубликовали в социальных сетях.
«На кадрах видно, как дружинники пытаются задержать какого-то крепыша. До этого была драка и не понятно, шуточная она или всерьез», — цитирует слова подписчика telegram-канал «Злой Екб».
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. Ответ ожидается.
Ранее силовики и общественники из «Русской общины» нагрянули с проверкой в скандально известный клуб Chili. В ходе рейда был зафиксирован незаконный оборот наркотиков и задержаны трое человек.
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