Песков назвал условие заключения временного перемирия с Украиной

Песков: перемирие должно сопровождаться прекращением поставок оружия Украине
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Песков отметил нежелание Украины проводить переговоры по урегулированию конфликта
Песков отметил нежелание Украины проводить переговоры по урегулированию конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Введение временного перемирия предполагает одновременное приостановление поставок вооружения Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Временное перемирие должно сопровождаться прекращением поставок вооружений Украине», — рассказал представитель Кремля в ходе беседы с ТАСС. Он отметил, что  украинская сторона стремится избежать начала переговорного процесса по урегулированию конфликта с РФ.

Ранее Чехия совместно с партнерами начала изучать перспективу поставок тяжелых боеприпасов в Украину до 2026 года, сообщил президент страны Петр Павел. Предусмотрена поставка 1,8 миллиона снарядов, передает «Ридус».

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Введение временного перемирия предполагает одновременное приостановление поставок вооружения Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Временное перемирие должно сопровождаться прекращением поставок вооружений Украине», — рассказал представитель Кремля в ходе беседы с ТАСС. Он отметил, что  украинская сторона стремится избежать начала переговорного процесса по урегулированию конфликта с РФ. Ранее Чехия совместно с партнерами начала изучать перспективу поставок тяжелых боеприпасов в Украину до 2026 года, сообщил президент страны Петр Павел. Предусмотрена поставка 1,8 миллиона снарядов, передает «Ридус».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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