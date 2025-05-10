Трамп признался, что не может спать по ночам из-за мыслей об Украине

WSJ: Трампу не дает спать разочарование из-за конфликта России и Украины
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Трамп хочет достичь прямых переговоров России и Украины
Трамп хочет достичь прямых переговоров России и Украины Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испытывает все большее разочарование из-за неудачных усилий по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Это лишает его сна ночью. Об этом сообщает The Wall Street Journal. 

«Он (Трамп — прим. URA.RU) описал окончание конфликта России в Украине как растущее разочарование, которое не дает ему спать по ночам», — передает издание слова президента Штатов. Такое заявление Трамп сделал в ходе встречи с группой ведущих спонсоров во Флориде. 

Ряд американских должностных лиц также высказали мнение, что Трамп сочтет свою миссию выполненной, если ему удастся инициировать прямые переговоры между Россией и Украиной. По их словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть уже от самих сторон, а Соединенные Штаты смогут переключить внимание на другие приоритетные задачи.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что посредничество Соединенных Штатов в мирном урегулировании конфликта повлияет на руководство Украины. По его словам, глава России Владимир Путин прилагает все возможные усилия для достижения договоренностей по дипломатическому пути.

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испытывает все большее разочарование из-за неудачных усилий по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Это лишает его сна ночью. Об этом сообщает The Wall Street Journal.  «Он (Трамп — прим. URA.RU) описал окончание конфликта России в Украине как растущее разочарование, которое не дает ему спать по ночам», — передает издание слова президента Штатов. Такое заявление Трамп сделал в ходе встречи с группой ведущих спонсоров во Флориде.  Ряд американских должностных лиц также высказали мнение, что Трамп сочтет свою миссию выполненной, если ему удастся инициировать прямые переговоры между Россией и Украиной. По их словам, дальнейшее развитие событий будет зависеть уже от самих сторон, а Соединенные Штаты смогут переключить внимание на другие приоритетные задачи. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду на то, что посредничество Соединенных Штатов в мирном урегулировании конфликта повлияет на руководство Украины. По его словам, глава России Владимир Путин прилагает все возможные усилия для достижения договоренностей по дипломатическому пути.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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