Лавров признался Фицо, что любуется его политикой

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Фицо пожал руку Лаврову (на фото) во время встречи
Фицо пожал руку Лаврову (на фото) во время встречи Фото:
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Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил политический курс премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщило агентство ТАСС.

«Любуемся вами!» — заявил глава МИДа перед началом переговоров. Его цитирует ТАСС. Фицо приветствовал российскую делегацию на русском языке и обменялся рукопожатием с ее членами, включая Лаврова.

Фицо прибыл в Москву 8 мая. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером выразил признательность словацкому руководству и населению за бережное отношение к мемориалам советским солдатам., передает RT.

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Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров высоко оценил политический курс премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом сообщило агентство ТАСС. «Любуемся вами!» — заявил глава МИДа перед началом переговоров. Его цитирует ТАСС. Фицо приветствовал российскую делегацию на русском языке и обменялся рукопожатием с ее членами, включая Лаврова. Фицо прибыл в Москву 8 мая. Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьером выразил признательность словацкому руководству и населению за бережное отношение к мемориалам советским солдатам., передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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