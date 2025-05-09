Более половины пермяков поддержали длинные майские выходные

Большинство жителей Перми положительно восприняли новость о длинных майских выходных в 2025 году, которые продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 мая. Такие данные приводит пресс-служба сервиса по поиску работы Superjob, исследование которой имеется в распоряжении URA.RU.
«66% пермяков рады дополнительным нерабочим дням. Среди наиболее популярных причин — польза отдыха для здоровья и возможность заняться дачными работами. 4% опрошенных высказались против длинных выходных, отмечая, что „работать нужно, а не отдыхать“ и что это „сказывается на зарплате“. Еще 18% пермяков остались равнодушны к этому событию, поскольку у них сменный график или вахтовая работа, а 12% затруднились с однозначной оценкой», — сказано в исследовании.
Отмечается, что женщины чаще мужчин радуются майским праздникам. С увеличением возраста респондентов энтузиазм по поводу дополнительных выходных снижается — старшее поколение относится к ним более сдержанно.
Ранее исследования показывали, что 45% жителей Перми поддерживают запрет на принудительные рабочие субботники, тогда как 26% выступают против такой меры. Среди сотрудников, чьи работодатели проводят субботники, каждый второй (50%) против инициативы. За высказались только 34% респондентов.
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