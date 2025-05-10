Депутат Госдумы рассказал о «мертвых душах» на СВО

Депутат Бородай: в ряде войск РФ числятся «мертвые души», желающие наград
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Отличить настоящего ветерана СВО можно по небольшому числу наград
Отличить настоящего ветерана СВО можно по небольшому числу наград Фото:
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В некоторых подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации числятся лица, фактически не участвующие в боевых действиях. Таких людей называют «мертвыми душами». Об этом сообщил депутат Александр Бородай. 

«Это „мертвые души“. Для них главная задача — получить удостоверение ветерана боевых действий и какую-то награду, лучше государственную, то есть подписанную президентом», — рассказал депутат в беседе с ВФокусе Mail. Депутат отметил, что в будущем в обществе появятся еще больше так называемых ветеранов СВО, которые на самом деле не участвовали в боевых действиях.

По его словам, среди них могут быть местные депутаты, волонтеры и военные блогеры, стремящиеся продвинуться по службе или войти в различные структуры. Бородай отметил, что отличить настоящих фронтовиков смогут только те, кто сам был на передовой, подчеркнув, что подлинные ветераны, как правило, имеют немного наград и получают их позже других.

Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал ветеранов СВО как «золотой фонд» и элиту российского общества. Кроме того, глава государства отметил положительный аспект вхождения во власть граждан, обладающих боевым опытом, передает RT.

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В некоторых подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации числятся лица, фактически не участвующие в боевых действиях. Таких людей называют «мертвыми душами». Об этом сообщил депутат Александр Бородай.  «Это „мертвые души“. Для них главная задача — получить удостоверение ветерана боевых действий и какую-то награду, лучше государственную, то есть подписанную президентом», — рассказал депутат в беседе с ВФокусе Mail. Депутат отметил, что в будущем в обществе появятся еще больше так называемых ветеранов СВО, которые на самом деле не участвовали в боевых действиях. По его словам, среди них могут быть местные депутаты, волонтеры и военные блогеры, стремящиеся продвинуться по службе или войти в различные структуры. Бородай отметил, что отличить настоящих фронтовиков смогут только те, кто сам был на передовой, подчеркнув, что подлинные ветераны, как правило, имеют немного наград и получают их позже других. Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал ветеранов СВО как «золотой фонд» и элиту российского общества. Кроме того, глава государства отметил положительный аспект вхождения во власть граждан, обладающих боевым опытом, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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