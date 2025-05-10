Депутат Госдумы рассказал о «мертвых душах» на СВО

В некоторых подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации числятся лица, фактически не участвующие в боевых действиях. Таких людей называют «мертвыми душами». Об этом сообщил депутат Александр Бородай.
«Это „мертвые души“. Для них главная задача — получить удостоверение ветерана боевых действий и какую-то награду, лучше государственную, то есть подписанную президентом», — рассказал депутат в беседе с ВФокусе Mail. Депутат отметил, что в будущем в обществе появятся еще больше так называемых ветеранов СВО, которые на самом деле не участвовали в боевых действиях.
По его словам, среди них могут быть местные депутаты, волонтеры и военные блогеры, стремящиеся продвинуться по службе или войти в различные структуры. Бородай отметил, что отличить настоящих фронтовиков смогут только те, кто сам был на передовой, подчеркнув, что подлинные ветераны, как правило, имеют немного наград и получают их позже других.
Ранее президент России Владимир Путин охарактеризовал ветеранов СВО как «золотой фонд» и элиту российского общества. Кроме того, глава государства отметил положительный аспект вхождения во власть граждан, обладающих боевым опытом, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.