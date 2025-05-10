Экономист пообещал россиянам ослабление рубля

Экономист Паулаускас: рубль может ослабеть из-за роста спроса на доллар и евро
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В мае рубль может ослабеть до 85–86 за доллар
В мае рубль может ослабеть до 85–86 за доллар Фото:

Незначительное ослабление курса рубля в мае способно вызвать увеличение спроса на иностранную валюту в связи с предстоящим сезоном отпусков. Об этом сообщил экономист, член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.

«По валютному рынку прогноз на май таков: рубль может ослабеть до 85–86 за доллар, до 92–94 за евро и до 11,2–11,5 за юань», — рассказал экономист в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что ключевыми драйверами изменений курса выступят увеличение спроса на иностранную валюту в связи с выездом граждан за рубеж и стабилизация объемов экспорта.

Аналитик отметил, что в апреле рубль продемонстрировал укрепление по отношению к доллару и юаню благодаря улучшению состояния торгового баланса, однако ослаб относительно евро. По словам Паулускаса, к концу месяца курс рубля находился в диапазоне 82–83 за доллар, однако в дальнейшем ожидается его ослабление.

Ранее эксперты уже предупреждали о возможной волатильности рубля в период майских праздников. Аналитики отмечали, что традиционная поддержка рубля налоговым периодом может быть ограничена, а курс доллара способен колебаться от 80 до 89,5 рублей.

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Незначительное ослабление курса рубля в мае способно вызвать увеличение спроса на иностранную валюту в связи с предстоящим сезоном отпусков. Об этом сообщил экономист, член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас. «По валютному рынку прогноз на май таков: рубль может ослабеть до 85–86 за доллар, до 92–94 за евро и до 11,2–11,5 за юань», — рассказал экономист в беседе с «Лентой.ру». Он отметил, что ключевыми драйверами изменений курса выступят увеличение спроса на иностранную валюту в связи с выездом граждан за рубеж и стабилизация объемов экспорта. Аналитик отметил, что в апреле рубль продемонстрировал укрепление по отношению к доллару и юаню благодаря улучшению состояния торгового баланса, однако ослаб относительно евро. По словам Паулускаса, к концу месяца курс рубля находился в диапазоне 82–83 за доллар, однако в дальнейшем ожидается его ослабление. Ранее эксперты уже предупреждали о возможной волатильности рубля в период майских праздников. Аналитики отмечали, что традиционная поддержка рубля налоговым периодом может быть ограничена, а курс доллара способен колебаться от 80 до 89,5 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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