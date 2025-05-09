09 мая 2025

Курганец раскрыл рыбное место, где хорошо клюет в дождливую погоду. Фото

Курганец наловил кучу крупных карасей на каргапольском озере
© Служба новостей «URA.RU»
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Хорошо клевало на озере в Каргапольском округе
Хорошо клевало на озере в Каргапольском округе Фото:

Житель Курганской области наловил крупных карасей на озере Караульное в Каргапольском округе. На живописном водоеме был отличный клев несмотря на дождливую погоду. Об этом рыбак рассказал URA.RU.

«Наловил карасей по 300-400 граммов весом на озере Караульное. Снасть — фидер, наживка — червяк и опарыш. С утра был дождь с ветром, затем погода улучшилась», — сообщил любитель рыбалки и предоставил фото.

Ранее недалеко от дамбы в Кургане на реке Тобол местный житель наловил полный пакет карасей. Рыбачил он на простую удочку. 

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Житель Курганской области наловил крупных карасей на озере Караульное в Каргапольском округе. На живописном водоеме был отличный клев несмотря на дождливую погоду. Об этом рыбак рассказал URA.RU. «Наловил карасей по 300-400 граммов весом на озере Караульное. Снасть — фидер, наживка — червяк и опарыш. С утра был дождь с ветром, затем погода улучшилась», — сообщил любитель рыбалки и предоставил фото. Ранее недалеко от дамбы в Кургане на реке Тобол местный житель наловил полный пакет карасей. Рыбачил он на простую удочку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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