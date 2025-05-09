Хорошо клевало на озере в Каргапольском округе
Житель Курганской области наловил крупных карасей на озере Караульное в Каргапольском округе. На живописном водоеме был отличный клев несмотря на дождливую погоду. Об этом рыбак рассказал URA.RU.
«Наловил карасей по 300-400 граммов весом на озере Караульное. Снасть — фидер, наживка — червяк и опарыш. С утра был дождь с ветром, затем погода улучшилась», — сообщил любитель рыбалки и предоставил фото.
Ранее недалеко от дамбы в Кургане на реке Тобол местный житель наловил полный пакет карасей. Рыбачил он на простую удочку.
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