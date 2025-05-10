Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае нападения «приспешников США»

Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России военную помощь в случае, «если американские и западные приспешники снова совершат вооруженное нападение на братскую Российскую Федерацию». Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Если американские и западные приспешники, дешевки с бракованным оружием не откажутся от идеи военного вторжения в братскую Российскую Федерацию и снова нападут, я с радостью и без каких-либо сомнений отдам приказ использовать Вооруженные силы КНДР для отражения вооруженного нападения в соответствии с положениями и духом договора между КНДР и РФ», — приводит слова северокорейского лидера ЦТАК.
По его словам, ВСУ могут решиться на еще более безрассудные действия. Их примеру могут последовать «приспешники США в лице военных из Сеула», считает Ким Чен Ын.
Ранее он посетил посольство РФ и поздравил росссийские власти и народ с Днем Победы. Лидер КНДР отметил, что это общий праздник РФ и Северной Кореи. Он также заявил, что не позволит переписывать историю Великой Победы советского братского народа. По его словам, мир обязан свободой именно подвигу СССР.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.