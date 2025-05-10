Ким Чен Ын пообещал России помощь в случае нападения «приспешников США»

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Ким Чен Ын заявил, что поможет России в случае нападения на ее территории
Ким Чен Ын заявил, что поможет России в случае нападения на ее территории Фото:

Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России военную помощь в случае, «если американские и западные приспешники снова совершат вооруженное нападение на братскую Российскую Федерацию». Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Если американские и западные приспешники, дешевки с бракованным оружием не откажутся от идеи военного вторжения в братскую Российскую Федерацию и снова нападут, я с радостью и без каких-либо сомнений отдам приказ использовать Вооруженные силы КНДР для отражения вооруженного нападения в соответствии с положениями и духом договора между КНДР и РФ», — приводит слова северокорейского лидера ЦТАК. 

По его словам, ВСУ могут решиться на еще более безрассудные действия. Их примеру могут последовать «приспешники США в лице военных из Сеула», считает Ким Чен Ын. 

Ранее он посетил посольство РФ и поздравил росссийские власти и народ с Днем Победы. Лидер КНДР отметил, что это общий праздник РФ и Северной Кореи. Он также заявил, что не позволит переписывать историю Великой Победы советского братского народа. По его словам, мир обязан свободой именно подвигу СССР. 

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Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал России военную помощь в случае, «если американские и западные приспешники снова совершат вооруженное нападение на братскую Российскую Федерацию». Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Если американские и западные приспешники, дешевки с бракованным оружием не откажутся от идеи военного вторжения в братскую Российскую Федерацию и снова нападут, я с радостью и без каких-либо сомнений отдам приказ использовать Вооруженные силы КНДР для отражения вооруженного нападения в соответствии с положениями и духом договора между КНДР и РФ», — приводит слова северокорейского лидера ЦТАК.  По его словам, ВСУ могут решиться на еще более безрассудные действия. Их примеру могут последовать «приспешники США в лице военных из Сеула», считает Ким Чен Ын.  Ранее он посетил посольство РФ и поздравил росссийские власти и народ с Днем Победы. Лидер КНДР отметил, что это общий праздник РФ и Северной Кореи. Он также заявил, что не позволит переписывать историю Великой Победы советского братского народа. По его словам, мир обязан свободой именно подвигу СССР. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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