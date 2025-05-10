В Забайкалье эвакуировали дом престарелых из-за лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Забайкальский край охватили лесные пожары (архивное фото)
Забайкальский край охватили лесные пожары (архивное фото) Фото:

В Забайкальском крае из-за лесных пожаров эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов в Ягодном. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов Забайкальского края.

«Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Ягодный начал эвакуацию более 130 проживающих в соседнее село Сохондо», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что в настоящее время сохраняется угроза, связанная с лесными пожарами, для поселка Могзон в Хилокском округе, населенных пунктов Добротный и Забайкальский, а также для сел Ягодный и Смоленка в Читинском округе и села Жимбира Карымского района.

Ранее в селе Смоленка Читинского района лесной пожар перекинулся на жилые постройки в садоводческих товариществах «Автозаводец» и «Лесовод». Огонь удалось локализовать, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Забайкальском крае из-за лесных пожаров эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов в Ягодном. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов Забайкальского края. «Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Ягодный начал эвакуацию более 130 проживающих в соседнее село Сохондо», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что в настоящее время сохраняется угроза, связанная с лесными пожарами, для поселка Могзон в Хилокском округе, населенных пунктов Добротный и Забайкальский, а также для сел Ягодный и Смоленка в Читинском округе и села Жимбира Карымского района. Ранее в селе Смоленка Читинского района лесной пожар перекинулся на жилые постройки в садоводческих товариществах «Автозаводец» и «Лесовод». Огонь удалось локализовать, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...