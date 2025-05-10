В Забайкалье эвакуировали дом престарелых из-за лесных пожаров

В Забайкальском крае из-за лесных пожаров эвакуировали дом-интернат для престарелых и инвалидов в Ягодном. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов Забайкальского края.
«Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Ягодный начал эвакуацию более 130 проживающих в соседнее село Сохондо», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что в настоящее время сохраняется угроза, связанная с лесными пожарами, для поселка Могзон в Хилокском округе, населенных пунктов Добротный и Забайкальский, а также для сел Ягодный и Смоленка в Читинском округе и села Жимбира Карымского района.
Ранее в селе Смоленка Читинского района лесной пожар перекинулся на жилые постройки в садоводческих товариществах «Автозаводец» и «Лесовод». Огонь удалось локализовать, передает RT.
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