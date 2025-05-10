Государствам Евросоюза (ЕС), в том числе Германии, следовало бы присутствовать в Москве 9 мая и совместно с Российской Федерацией отмечать годовщину Победы над нацизмом. Об этом сказал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«Страны ЕС, включая Германию, должны были быть в Москве 9 мая и вместе с РФ отмечать День Победы над нацизмом», — сказал политик. Его слова цитирует ТАСС.
Также политик выразил обеспокоенность тем, что Европа и ее партнеры, в том числе Япония, возвращаются к милитаризации. Глава Бразилии охарактеризовал эти процессы как проявление «безумия».
«Вдумайтесь — Европа вновь вооружается, это безумие. Англия снова вооружается. Япония вновь встает на военные рельсы», — сообщил он журналистам после своего визита в Российскую Федерацию и участия в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы в Москве.
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