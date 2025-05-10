Соседов объяснил, почему Королева не зовет его на свои концерты

Сергей Соседов рассказал о возмутительной выходке Наташи Королевой. Оказывается, «русалка» уже который год подряд игнорирует музыкального критика, с которым работает в шоу «Суперстар», и не приглашает на свои сольные концерты в Москве. Соседов признался корреспонденту URA.RU: он не исключает, что Королева его боится.
«Наташа меня на свой концерт не приглашала ни в этом году, ни в прошлом, — возмутился Соседов. — Леру (Кудрявцеву — авт.) пригласила, а меня — нет. Хотя мы вместе сидим в жюри. А вот Лена Ваенга меня позвала. Хотя мы с Леной редко общаемся, а с Наташей снимаемся в одном шоу».
Соседов говорит: он не исключает, что Королева его игнорирует намеренно. Якобы волнуется, что тот раскритикует ее шоу-программу.
«Значит, Королева боится меня звать, — уверен Соседов. — Наверное, боится, что я раскритикую ее пение. Наташа, видимо, посчитала свой концерт слишком легковесным для моего внимания. Мне кажется, Королева считает, что те песни, которые она исполняет, — это не мой репертуар, не по моему вкусу. Она считает, что мне ненужно показывать свою программу, что я не пойду».
При этом Сергей говорит: в репертуаре Королевой есть неплохие песни. Особенно Соседов выделяет композицию «Красная помада», которую Наташа записала не так давно.
«Красная помада» — неплохая песня: мне понравилась, — рассуждает Соседов. — Их трио с Кудрявцевой и Гордон тоже вполне симпатичное, такая песня-прикол. Сделана в игровой форме, как поют стендаперши. В общем, у Наташи есть новые песни, хотя все равно все вспоминают «Желтые тюльпаны».
Соседов говорит, что однажды был на концерте Королевой. Правда, с того момента прошло уже три десятилетия.
«Я давным-давно был на ее концерте еще с Игорем Николаевым, — вспоминает Соседов. — „Дельфин и русалка“ он назывался. Наташа без Николаева не потерялась, безусловно. Она хохотушка, людям это нравится».
Напомним, Наташа Королева ежегодно дает сольные концерты на главной сцене страны — в Кремле. Площадка вмещает в себя шесть тысяч человек, поэтому Соседову удивительно, что Наташа не нашла для него одного достойного билета.
К слову, недавно между Королевой и Соседовым случился конфликт. Наташа назвала не Леру Кудрявцеву, а именно Соседова виновным в проигрыше Азизы в «Суперстаре». Певица заявила, что критик так активно поддерживал звезду Востока, что был необъективен в оценках других участников, чем, мол, сослужил плохую службу самой Азизе. Сергей назвал слова «русалки» «ерундой» и «чушью собачей». Соседов в ответ посоветовал Королевой написать хотя бы один положительный комментарии в адрес Леры, которую активно критиковали поклонники проекта за наезд на Азизу в финале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.