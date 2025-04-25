Королева назвала Соседова непредсказуемым и призналась ему в любви

Певица Наташа Королева опровергла конфликт с музыкальным критиком Сергеем Соседовым. Корреспонденту URA.RU она призналась, что слухи об их ссорах из-за финала «Суперстара» являются выдумкой и призналась коллеге по цеху в любви.
«Никакого конфликта у нас с Сережей нет, — заявила певица. — Это все выдумки. Мы все Сережу очень любим, потому что он у нас — персонаж очень непредсказуемый. В этом вся его прелесть. Во время прошлых сезонов „Суперстара“, когда я была членом жюри, а не ведущей, мы сидели рядом с ним. И у нас тоже возникали некоторые противоречия по тем или иным вопросам. Но это не говорит о том, что у нас конфликт. Мы с ним не ругались и не ссорились. Я к нему прекрасно отношусь, как и вся команда проекта.
Слухи о конфликте между Сергеем Соседовым и Наташей Королевой, разгорелись после того, как Соседов на днях с обидой сообщил, что Наташа наговорила про него «какой-то ерунды». Музыкальный критик имел ввиду интервью певицы URA.RU, в котором она прокомментировала скандал в финале «Суперстара», где внезапно проиграла лидировавшая весь проект певица Азиза. Наташа говорит, что после съемок финала «Суперстара» с Соседовым не общалась. Хотя о нем ей периодически напоминали.
«Недавно мне знакомые прислали кусочек видео, где он поет песню Любы Успенской „Кабриолет“, — продолжила певица. — Очень ярко, эффектно, с присущей ему интонацией… Я попросила передать, что получилось круто! Так что слухи о нашем конфликте придумывают недоброжелатели. Я не думаю, что он на меня в обиде».
Королева призналась, что с нетерпением ждет продолжения «Суперстара». Потому как проект стал для нее родным.
«У нас на „Суперстаре“ никогда не скучно: всегда очень интересно, — заявила певица. — А это для телевизионного шоу, хочу вам сказать, очень важно. Эмоции необходимы, чтобы зрителям было интересно. Именно поэтому „Суперстар“ уже столько сезонов показывает очень высокие рейтинги».
Напомним, в беседе с URA.RU Королева рассказала: во внезапном проигрыше Азизы есть отчасти вина самого Соседова, который слишком активно поддерживал певицу с первых выпусков. Наташа заявила, что из-за этого Сергей не совсем объективно оценивал других участников шоу, тем самым вызвав возмущение других членов жюри.
В ответ Соседов посоветовал Королевой «найти ник в Интернете» и написать хотя бы один положительный комментарий в адрес Леры Кудрявцевой, которая устроила скандальную перепалку с Азизой в финале шоу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.