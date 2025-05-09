Мэрия Челябинска расторгнет контракт с подрядчиком, сорвавшим 9 мая салют

В Челябинске намерены расторгнуть контракт с подрядчиком, который затянул время дачи салюта. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин.
«Вместе с горожанами я ждал на набережной реки. Разделяю разочарование тех, кто пришел увидеть фейерверк. Контракт с подрядчиком мы, конечно же, расторгнем. Естественно, такой салют не будет оплачен. Подрядчик будет оштрафован», — написал Лошкин в своем telegram-канале.
Глава города уточнил, что подрядная организация не смогла предоставить услугу в условиях повышенных мер безопасности. Он сказал, что компания пыталась устранить технические неполадки, но сделать этого не удалось. Алексей Лошкин пообещал, что подобной ситуации больше не повторится.
Как ранее писало URA.RU, изначально запуск фейерверка был назначен на 22:00. Однако его проведение было отложено примерно на 45 минут.
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