В Челябинске сирень зацвела раньше обычного
Первые распустившиеся цветы сирени заметили жители Центрального района Челябинска. Кадрами поделился корреспондент URA.RU.
«У дома начала распускаться сирень. Цветы раскрылись не до конца, нужны еще пара дней», — рассказал корреспондент URA.RU.
Следует подчеркнуть, что растение распустилось началось раньше привычных сроков, предположительно в связи с установившейся в регионе теплой погодой. Как правило, сирень начинает цвести только в середине мая. Раньше обычного зацвела и береза.
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