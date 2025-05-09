09 мая 2025

В Челябинске зацвела сирень. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске сирень зацвела раньше обычного
В Челябинске сирень зацвела раньше обычного Фото:

Первые распустившиеся цветы сирени заметили жители Центрального района Челябинска. Кадрами поделился корреспондент URA.RU.

«У дома начала распускаться сирень. Цветы раскрылись не до конца, нужны еще пара дней», — рассказал корреспондент URA.RU.

Следует подчеркнуть, что растение распустилось началось раньше привычных сроков, предположительно в связи с установившейся в регионе теплой погодой. Как правило, сирень начинает цвести только в середине мая. Раньше обычного зацвела и береза.

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Первые распустившиеся цветы сирени заметили жители Центрального района Челябинска. Кадрами поделился корреспондент URA.RU. «У дома начала распускаться сирень. Цветы раскрылись не до конца, нужны еще пара дней», — рассказал корреспондент URA.RU. Следует подчеркнуть, что растение распустилось началось раньше привычных сроков, предположительно в связи с установившейся в регионе теплой погодой. Как правило, сирень начинает цвести только в середине мая. Раньше обычного зацвела и береза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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