Сенатор Пушков: лидеры ЕС прибыли в Киев продолжать проигранную войну

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Алексей Пушков уверен, что лидеры ЕС уже проиграли войну против России
Алексей Пушков уверен, что лидеры ЕС уже проиграли войну против России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Страмер прибыли в Киев, чтобы продолжить уже проигранную войну. Так визит европейских политиков на Украину оценил сенатор Алексей Пушков. 

«Макрон, Мерц и Стармер в Киеве. Они хотят продолжать уже проигранную войну», — написал сенатор у себя в Telegram. Политики прибыли на Украину на встречу коалиции желающих. 

«Коалиция желающих» — это объединение из более чем 30 стран, преимущественно европейских. Члены коалиции желают участвовать в миротворческой миссии на Украине. На встрече в Киеве 10 мая Макрон, Мерц и Стармер хотят обсудить конфликт на Украине и меры для оказания давления на Россию.

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Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Страмер прибыли в Киев, чтобы продолжить уже проигранную войну. Так визит европейских политиков на Украину оценил сенатор Алексей Пушков.  «Макрон, Мерц и Стармер в Киеве. Они хотят продолжать уже проигранную войну», — написал сенатор у себя в Telegram. Политики прибыли на Украину на встречу коалиции желающих.  «Коалиция желающих» — это объединение из более чем 30 стран, преимущественно европейских. Члены коалиции желают участвовать в миротворческой миссии на Украине. На встрече в Киеве 10 мая Макрон, Мерц и Стармер хотят обсудить конфликт на Украине и меры для оказания давления на Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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