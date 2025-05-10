Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Страмер прибыли в Киев, чтобы продолжить уже проигранную войну. Так визит европейских политиков на Украину оценил сенатор Алексей Пушков.
«Макрон, Мерц и Стармер в Киеве. Они хотят продолжать уже проигранную войну», — написал сенатор у себя в Telegram. Политики прибыли на Украину на встречу коалиции желающих.
«Коалиция желающих» — это объединение из более чем 30 стран, преимущественно европейских. Члены коалиции желают участвовать в миротворческой миссии на Украине. На встрече в Киеве 10 мая Макрон, Мерц и Стармер хотят обсудить конфликт на Украине и меры для оказания давления на Россию.
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