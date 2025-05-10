Ядерная война или торговый кризис: эксперт рассказал URA.RU, чем обернется конфликт Индии и Пакистана

Рост напряженности между Индией и Пакистаном и частые стычки маловероятно приведут к ядерному противостоянию государств. Однако сохраняется серьезный риск из-за споров вокруг договора 1960 года о разделе ресурсов Инда, который уже не раз становился поводом для ядерных угроз со стороны Пакистана. Об этом сообщил URA.RU главный научный сотрудник Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Сергей Лунев.
«На данном этапе мне кажется, что ни Индия, ни Пакистан не заинтересованы в масштабной войне, тем более ядерной. Ну, конечно, полностью исключить этого нельзя», — рассказал эксперт в разговоре с корреспондентом URA.RU.
Однако Лунев выразил обеспокоенность касательно договора о водах Инда, регулирующего распределение водных ресурсов между странами. Истоки реки находятся в Индии, но основное течение проходит через Пакистан, где дефицит воды уже достиг критического уровня. В случае ограничения водоснабжения сельское хозяйство Пакистана может оказаться под угрозой. Ранее Исламабад дважды заявлял о возможности нанесения ядерного удара по Индии в случае нарушения соглашения. Теперь же Дели приостановил действие договора и начал работы на плотинах, что усиливает риски эскалации.
Кроме того, профессор отметил, что прямой угрозы для России конфликт не представляет, но может иметь политические последствия. Обе страны являются членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Что касается экономики, то торговля с Индией и Пакистаном не окажет существенного влияния на РФ. Хотя товарооборот с Индией достиг рекордных 60 млрд, экспорт из этой страны в Россию составляет лишь1,5–2 млрд. Пакистан поставляет еще меньше.
В ночь на 10 мая пакистанские власти объявили о начале крупномасштабной военной операции, указав, что причиной подобных мер стали постоянные провокации со стороны Индии. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, как развивается конфликт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.