ВСУ продолжают игнорировать условия прекращения огня, несмотря на его формальное введение. Согласно информации Министерства обороны России, за последние 24 часа украинские подразделения совершили свыше девяти тысяч случаев нарушения режима тишины.
«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что только за последние сутки режим перемирия был нарушен около девяти тысяч раз.
По всей линии фронта украинские военные произвели 2669 обстрелов позиций российских войск с использованием ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 46 раз применяли реактивные системы залпового огня. Кроме того, было зафиксировано 6562 случая нанесения ударов и сброса боеприпасов с беспилотников ВСУ. В общей сложности отмечено 9318 нарушений режима прекращения огня.
Помимо этого, во время действия режима прекращения огня, введенного Россией накануне 9 мая, украинские военные предприняли четыре попытки пересечь российскую границу. Как сообщили в Минобороны РФ, целью данных действий был прорыв на территорию Курской и Белгородской областей.
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