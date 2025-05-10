Минобороны отреагировали на нарушение перемирия ВСУ

Минобороны: ВСУ нарушили перемирие свыше девяти тысяч раз
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ВСУ тысячи раз нарушили режим прекращения огня
ВСУ тысячи раз нарушили режим прекращения огня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ продолжают игнорировать условия прекращения огня, несмотря на его формальное введение. Согласно информации Министерства обороны России, за последние 24 часа украинские подразделения совершили свыше девяти тысяч случаев нарушения режима тишины.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что только за последние сутки режим перемирия был нарушен около девяти тысяч раз.

По всей линии фронта украинские военные произвели 2669 обстрелов позиций российских войск с использованием ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 46 раз применяли реактивные системы залпового огня. Кроме того, было зафиксировано 6562 случая нанесения ударов и сброса боеприпасов с беспилотников ВСУ. В общей сложности отмечено 9318 нарушений режима прекращения огня.

Помимо этого, во время действия режима прекращения огня, введенного Россией накануне 9 мая, украинские военные предприняли четыре попытки пересечь российскую границу. Как сообщили в Минобороны РФ, целью данных действий был прорыв на территорию Курской и Белгородской областей.

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ВСУ продолжают игнорировать условия прекращения огня, несмотря на его формальное введение. Согласно информации Министерства обороны России, за последние 24 часа украинские подразделения совершили свыше девяти тысяч случаев нарушения режима тишины. «Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск», — написали в telegram-канале ведомства. Там добавили, что только за последние сутки режим перемирия был нарушен около девяти тысяч раз. По всей линии фронта украинские военные произвели 2669 обстрелов позиций российских войск с использованием ствольной артиллерии, танков и минометов, а также 46 раз применяли реактивные системы залпового огня. Кроме того, было зафиксировано 6562 случая нанесения ударов и сброса боеприпасов с беспилотников ВСУ. В общей сложности отмечено 9318 нарушений режима прекращения огня. Помимо этого, во время действия режима прекращения огня, введенного Россией накануне 9 мая, украинские военные предприняли четыре попытки пересечь российскую границу. Как сообщили в Минобороны РФ, целью данных действий был прорыв на территорию Курской и Белгородской областей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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