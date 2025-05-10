ВСУ более девяти тысяч раз нарушили перемирие

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новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские военные продолжают нарушать режим прекращения огня, несмотря на его официальное объявление. По данным Минобороны РФ, формирования ВСУ совершили за последние сутки более девяти тысяч нарушений режима тишины.
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