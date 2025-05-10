ВСУ более девяти тысяч раз нарушили перемирие

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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные продолжают нарушать режим прекращения огня, несмотря на его официальное объявление. По данным Минобороны РФ, формирования ВСУ совершили за последние сутки более девяти тысяч нарушений режима тишины.

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Украинские военные продолжают нарушать режим прекращения огня, несмотря на его официальное объявление. По данным Минобороны РФ, формирования ВСУ совершили за последние сутки более девяти тысяч нарушений режима тишины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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