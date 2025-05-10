Глава МИД Германии заявил об ошибке в отношениях с Москвой

В течение длительного времени Германия делала ставку на достижение договоренностей с Россией, а также реализовывала совместные инфраструктурные проекты, такие как газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Но такой подход в отношениях между двумя странами расценивается как ошибочный. Об этом сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
«В период, непосредственно последовавший за незаконной аннексией Крыма, внешняя политика Германии в целом слишком долго полагалась на поиск соглашения с путинской Россией», — сказал Вадефуль. Его слова приводит немецкое издание Neue Osnabrucker Zeitung.
Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что допускает возможность проведения прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он готов рассмотреть такой формат контакта в случае, если это будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины.
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