Глава МИД Германии заявил об ошибке в отношениях с Москвой

Вадефуль: Германия слишком долго полагалась на поиск соглашения с РФ
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Поддержка проектов «Северных потоков» является ошибочным для Германии, считает дипломат
Поддержка проектов «Северных потоков» является ошибочным для Германии, считает дипломат Фото:

В течение длительного времени Германия делала ставку на достижение договоренностей с Россией, а также реализовывала совместные инфраструктурные проекты, такие как газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Но такой подход в отношениях между двумя странами расценивается как ошибочный. Об этом сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«В период, непосредственно последовавший за незаконной аннексией Крыма, внешняя политика Германии в целом слишком долго полагалась на поиск соглашения с путинской Россией», — сказал Вадефуль. Его слова приводит немецкое издание Neue Osnabrucker Zeitung.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что допускает возможность проведения прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он готов рассмотреть такой формат контакта в случае, если это будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины.

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В течение длительного времени Германия делала ставку на достижение договоренностей с Россией, а также реализовывала совместные инфраструктурные проекты, такие как газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2». Но такой подход в отношениях между двумя странами расценивается как ошибочный. Об этом сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. «В период, непосредственно последовавший за незаконной аннексией Крыма, внешняя политика Германии в целом слишком долго полагалась на поиск соглашения с путинской Россией», — сказал Вадефуль. Его слова приводит немецкое издание Neue Osnabrucker Zeitung. Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что допускает возможность проведения прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, он готов рассмотреть такой формат контакта в случае, если это будет способствовать скорейшему урегулированию ситуации вокруг Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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