Посольство РФ обратилось к россиянам после начала военной операции Пакистана в Индии

Российское посольство в Индии обратилось к гражданам РФ с предупреждением о временном закрытии ряда аэропортов в стране из соображений безопасности на фоне начала военной операции Пакистана на территории Индии. Об этом сообщили в пресс-службе российского диппредставительства.
«По соображениям безопасности властями Индии принято решение о временном закрытии до 15 мая аэропортов в штатах Гуджарат ... , Пенджаб ... , Раджастан ... , Химачал-Прадеш ... , а также в союзных территориях Джамму и Кашмир ... , Ладакх ... и Чандигарх», — заявили в посольстве. Обращение опубликовано в telegram-канале ведомства.
Дипломаты настоятельно рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок по Индии и по возможности избегать посещения небезопасных районов. В посольстве также просят соотечественников внимательно следить за обновлениями на официальных ресурсах дипмиссии и в средствах массовой информации.
Ранее правительство Пакистана объявило о начале крупномасштабной военной кампании, подчеркнув, что данный шаг предпринят в ответ на «постоянные провокации» со стороны Индии. По информации официальных источников, пакистанские военные нанесли удары по нескольким объектам, принадлежащим вооруженным силам Индии. В ответ на эти действия индийская армия осуществила ракетные удары по трем авиабазам, одна из которых находится в непосредственной близости от столицы Пакистана. Подробнее — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.