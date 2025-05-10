Песков ответил Макрону и фон дер Ляйен, которые грозят РФ новыми санкция

Песков: угроза новый западных санкций не пугают Москву
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Песков ответил на новые угрозы санкций
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новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Москву не пугают угрозы новых санкций Запада, поскольку РФ уже научилась минимизировать их последствия. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Угрозы новых западных санкций не пугают Москву. Страна уже привыкла к подобным мерам давления и знает, как минимизировать их последствия», — сказал Песков в эфире «Россия-1».

Ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон пригрозили новыми санкциями против России. Европа готова ввести их, если Москва не согласиться с прекращением огня на 30 дней. 

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Москву не пугают угрозы новых санкций Запада, поскольку РФ уже научилась минимизировать их последствия. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.  «Угрозы новых западных санкций не пугают Москву. Страна уже привыкла к подобным мерам давления и знает, как минимизировать их последствия», — сказал Песков в эфире «Россия-1». Ранее председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эммануэль Макрон пригрозили новыми санкциями против России. Европа готова ввести их, если Москва не согласиться с прекращением огня на 30 дней. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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