09 мая 2025

«Немногие верили»: тренер челябинского «Трактора» прокомментировал выход в финал плей-офф

Главный тренер «Трактора» Гру: выход в финал Кубка Гагарина — заслуга хоккеистов
© Служба новостей «URA.RU»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру пообещал, что «Трактор» будет бороться за победу в финале плей-офф
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру пообещал, что «Трактор» будет бороться за победу в финале плей-офф Фото:

Выходу челябинского хоккейного клуба "Трактор" в финал Кубка Гагарина помогло трудолюбие спортсменов. Об этом рассказал главный тренер команды Бенуа Гру.

"Во-первых, я хотел бы сказать, что горжусь нашей командой и тем, чего мы достигли. За время плей-офф мы пережили много трудностей и, думаю, что в какой-то момент немногие верили, что мы можем оказаться на этом этапе. Считаю, что это получилось благодаря нашему характеру, отношению к работе, которые мы показали в плей-офф, поэтому мы сейчас здесь", — привел слова Бенуа Гру telegram-канал клуба.

Главный тренер отметил необходимость показать не меньшее упорство в финале. Ранее он обратился к болельщикам с просьбой поддержать клубу. 

Как писало URA.RU, «Трактор» пробился в финал Кубка Гагарина. В пятой встрече серии команда одержала победу над московским «Динамо» с результатом 4:3.

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Выходу челябинского хоккейного клуба "Трактор" в финал Кубка Гагарина помогло трудолюбие спортсменов. Об этом рассказал главный тренер команды Бенуа Гру. "Во-первых, я хотел бы сказать, что горжусь нашей командой и тем, чего мы достигли. За время плей-офф мы пережили много трудностей и, думаю, что в какой-то момент немногие верили, что мы можем оказаться на этом этапе. Считаю, что это получилось благодаря нашему характеру, отношению к работе, которые мы показали в плей-офф, поэтому мы сейчас здесь", — привел слова Бенуа Гру telegram-канал клуба. Главный тренер отметил необходимость показать не меньшее упорство в финале. Ранее он обратился к болельщикам с просьбой поддержать клубу.  Как писало URA.RU, «Трактор» пробился в финал Кубка Гагарина. В пятой встрече серии команда одержала победу над московским «Динамо» с результатом 4:3.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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