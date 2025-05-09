«Немногие верили»: тренер челябинского «Трактора» прокомментировал выход в финал плей-офф

Выходу челябинского хоккейного клуба "Трактор" в финал Кубка Гагарина помогло трудолюбие спортсменов. Об этом рассказал главный тренер команды Бенуа Гру.
"Во-первых, я хотел бы сказать, что горжусь нашей командой и тем, чего мы достигли. За время плей-офф мы пережили много трудностей и, думаю, что в какой-то момент немногие верили, что мы можем оказаться на этом этапе. Считаю, что это получилось благодаря нашему характеру, отношению к работе, которые мы показали в плей-офф, поэтому мы сейчас здесь", — привел слова Бенуа Гру telegram-канал клуба.
Главный тренер отметил необходимость показать не меньшее упорство в финале. Ранее он обратился к болельщикам с просьбой поддержать клубу.
Как писало URA.RU, «Трактор» пробился в финал Кубка Гагарина. В пятой встрече серии команда одержала победу над московским «Динамо» с результатом 4:3.
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