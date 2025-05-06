Челябинский ХК «Трактор» со счетом 4:3 обыграл московское «Динамо» в пятом матче серии и вышел в финал Кубка Гагарина. Последний раз команда боролась за главный трофей лиги в сезоне 2012/2013.
Половина первого периода в пятом матче прошла в обоюдоострых атаках. Вратари с первых минут вратари начали выручать свои команды. В середине игроваого отрезка динамовцы получили хороший шанс выйти вперед в этой «мясорубке»: Артем Блажиевский получил две минуты за выброс шайбы. Больше минуты «черно-белые» спокойно отбивались. Но спецбригада «Динамо» (третье место по реализации большинства в текущем плей-офф) смогла закрепиться в зоне, начать комбинировать. Челябинцы не дотерпели секунду. Отличился Максим Джиошвили.
На пропущенную шайбу «Трактор» отреагировал правильно: давление на ворота Владислава Подъяпольского усилилось. Команда Бенуа Гру доминировала на каждом сантиметре площадки. Но конвертировать челябинскую «тики-таку» в голы не удалось. Стоит отдать должное игрокам «Динамо». Их самоотверженная игра не позволила челябинцам оперативно сравнять счет.
Во втором периоде «Трактор» продолжил давление. Их усилия спустя чуть менее пяти минут увенчались успехом. Василий Глотов, получив шайбу вблизи чужого пятака, разобрался с вратарем и сравнял счет.
Заброшенная шайба окрылила челябинцев. Они продолжили давить. Но в завершающей стадии «черно-белым» не везло. В середине периода динамовцы поменяли вратаря: получившего травму Владислава Подъяпольского заменил Максим Моторыгин. Челябинцы не дали ему войти в игру: в первой же атаке Максим Шабанов «распечатал» ворота тезки, выведя «Трактор» вперед. Практически сразу Никита Коростелев броском в ближнюю «девятку» сделал преимущество челябинцев более комфортным — 3:1.
Третий период челябинцы начали в меньшинстве. И снова спецбригада «Динамо» дала о себе знать: уже через 19 секунд Бреннан Менелл сократил разрыв в счете до минимума. Динамовцы бросились отыгрываться. Но грамотные действия челябинцев в обороне и уверенная игра Зака Фукале сводили их усилия на нет. «Трактор» терпел, но москвичи были настырны. По итогу за пять минут до конца третьей двадцатиминутки динамовцы сравняли счет: отличился Артем Швец-Роговой.
Растеряв преимущество челябинцы перезагрузились: вновь начали давить. И за полторы минуты Шабанов вновь вывел «черно-белых» вперед. Шайба стала победной.
В финале челябинцев уже ждет ярославский «Локомотив». Железнодорожники также в пяти матчах расправились с уфимских «Салаватом Юлаевым». В прошлом году команды встретились на стадии полуфинала. Тогда «черно-белые» уступили со счетом 4:0 в серии. Первая игра финала Кубка Гагарина состоится в Ярославле 13 мая.
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