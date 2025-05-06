Бенуа Гру заявил, при каком раскладе челябинский «Трактор» победит в Кубке Гагарина

Хоккейный клуб «Трактор» чувствует поддержку и любовь тех, кто во время матчей находится на трибунах. Спортсменам понадобится еще больше энергии фанатов, чтобы выиграть в Кубке Гагарина. Об этом заявил главный тренер команды Бенуа Гру.
«Я бы хотел обратиться к нашим болельщикам — тем, кто находится или находился на трибунах и поддерживал нас. Мы очень благодарны вам за вашу поддержку, за всю вашу любовь. Мы это все чувствуем. Нам потребуется еще больше вашей поддержки в финале Кубка Гагарина. Наша цель не выйти в финал, а победить», — приводятся слова Гру на сайте «Трактора».
Также Бенуа Гру подчеркнул, что в плей-офф «черно-белым» ничего не давалось просто и не падало с неба. Нужно было идти и работать ради результата, сказал тренер.
Как сообщало URA.RU ранее, челябинский «Трактор» вышел в финал Кубка Гагарина. В пятом матче серии «медведи» обыграли московское «Динамо» со счетом 4:3.
В финале Кубка Гагарина челябинцев уже ждет ярославский «Локомотив». Первая игра состоится в Ярославле 13 мая.
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