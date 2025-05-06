Бенуа Гру заявил, при каком раскладе челябинский «Трактор» победит в Кубке Гагарина

Гру попросил мощной поддержки у болельщиков «Трактора» в финале Кубка Гагарина
© Служба новостей «URA.RU»
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Бенуа Гру поблагодарил болельщиков «Трактора»
Бенуа Гру поблагодарил болельщиков «Трактора» Фото:

Хоккейный клуб «Трактор» чувствует поддержку и любовь тех, кто во время матчей находится на трибунах. Спортсменам понадобится еще больше энергии фанатов, чтобы выиграть в Кубке Гагарина. Об этом заявил главный тренер команды Бенуа Гру.

«Я бы хотел обратиться к нашим болельщикам — тем, кто находится или находился на трибунах и поддерживал нас. Мы очень благодарны вам за вашу поддержку, за всю вашу любовь. Мы это все чувствуем. Нам потребуется еще больше вашей поддержки в финале Кубка Гагарина. Наша цель не выйти в финал, а победить», — приводятся слова Гру на сайте «Трактора».

Также Бенуа Гру подчеркнул, что в плей-офф «черно-белым» ничего не давалось просто и не падало с неба. Нужно было идти и работать ради результата, сказал тренер.

Как сообщало URA.RU ранее, челябинский «Трактор» вышел в финал Кубка Гагарина. В пятом матче серии «медведи» обыграли московское «Динамо» со счетом 4:3. 

В финале Кубка Гагарина челябинцев уже ждет ярославский «Локомотив». Первая игра состоится в Ярославле 13 мая.

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Хоккейный клуб «Трактор» чувствует поддержку и любовь тех, кто во время матчей находится на трибунах. Спортсменам понадобится еще больше энергии фанатов, чтобы выиграть в Кубке Гагарина. Об этом заявил главный тренер команды Бенуа Гру. «Я бы хотел обратиться к нашим болельщикам — тем, кто находится или находился на трибунах и поддерживал нас. Мы очень благодарны вам за вашу поддержку, за всю вашу любовь. Мы это все чувствуем. Нам потребуется еще больше вашей поддержки в финале Кубка Гагарина. Наша цель не выйти в финал, а победить», — приводятся слова Гру на сайте «Трактора». Также Бенуа Гру подчеркнул, что в плей-офф «черно-белым» ничего не давалось просто и не падало с неба. Нужно было идти и работать ради результата, сказал тренер. Как сообщало URA.RU ранее, челябинский «Трактор» вышел в финал Кубка Гагарина. В пятом матче серии «медведи» обыграли московское «Динамо» со счетом 4:3.  В финале Кубка Гагарина челябинцев уже ждет ярославский «Локомотив». Первая игра состоится в Ярославле 13 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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