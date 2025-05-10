Умерла режиссер советского телевидения, которая работала с Брежневым и готовила парады в Москве

Скончалась режиссер Калерия Кислова
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Калерия Кислова скончалась на 100-м году жизни
Калерия Кислова скончалась на 100-м году жизни Фото:

В возрасте 99 лет скончалась режиссер советского и российского телевидения, бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова. О ее смерти сообщили в дирекции информационных программ Первого канала.

«Режиссер советского и российского телевидения, бывший главный режиссер программы „Время“ Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на сообщение дирекции Первого канала.

Калерия Кислова является была режиссером советского и российского телевидения, обладателем звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и лауреатом Государственной премии СССР. С 1977 по 2006 год она занимала должность главного режиссера информационной программы «Время». Кислова пользовалась авторитетом среди высших руководителей страны, начиная с Леонида Брежнева. Во время одного из телеобращений Михаил Горбачев попросил ее сесть напротив, чтобы обращаться непосредственно к ней.

Кислова стала легендой в истории отечественного телевидения: она давала рекомендации генеральным секретарям по позе, интонации и направлению взгляда перед камерой. Среди ее работ — режиссура парадов на Красной площади, подготовка официальных обращений руководства страны к населению, а также организация трансляций церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Москве.

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В возрасте 99 лет скончалась режиссер советского и российского телевидения, бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова. О ее смерти сообщили в дирекции информационных программ Первого канала. «Режиссер советского и российского телевидения, бывший главный режиссер программы „Время“ Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни...» — пишет ТАСС. Агентство ссылается на сообщение дирекции Первого канала. Калерия Кислова является была режиссером советского и российского телевидения, обладателем звания заслуженного деятеля искусств РСФСР и лауреатом Государственной премии СССР. С 1977 по 2006 год она занимала должность главного режиссера информационной программы «Время». Кислова пользовалась авторитетом среди высших руководителей страны, начиная с Леонида Брежнева. Во время одного из телеобращений Михаил Горбачев попросил ее сесть напротив, чтобы обращаться непосредственно к ней. Кислова стала легендой в истории отечественного телевидения: она давала рекомендации генеральным секретарям по позе, интонации и направлению взгляда перед камерой. Среди ее работ — режиссура парадов на Красной площади, подготовка официальных обращений руководства страны к населению, а также организация трансляций церемоний открытия и закрытия Олимпиады в Москве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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