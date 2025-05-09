В Кургане на улице Коли Мяготина погибшие саженцы планируется заменить в середине лета. Об этом сообщили представители мэрии. Ранее горожане жаловались, что молодые растения не прижились в грунте. Во время масштабного ремонта улицы глава региона пообещал, что она будет одной из самых красивых в областном центре.
«Замена сухих саженцев на улице Коли Мяготина, в том числе, в сквере возле домов № 46, 48, 69 будет производиться в рамках гарантийных обязательств в июле 2025 года. Также подрядчик восстановит газон методом локального подсева», — сообщается в ответе жителям на сайте «Обратись».
В 2024 году улица Коли Мяготина была капитально отремонтирована в Кургане. Подрядчики заменили коммунальные сети, уложили асфальт. Также власти благоустроили прилегающую территорию, дворы и скверы.
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