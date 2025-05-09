09 мая 2025

В мэрии Кургана раскрыли, когда заменят засохшие саженцы на самой красивой улице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Растения обещали обновить
Растения обещали обновить Фото:

В Кургане на улице Коли Мяготина погибшие саженцы планируется заменить в середине лета. Об этом сообщили представители мэрии. Ранее горожане жаловались, что молодые растения не прижились в грунте. Во время масштабного ремонта улицы глава региона пообещал, что она будет одной из самых красивых в областном центре.

«Замена сухих саженцев на улице Коли Мяготина, в том числе, в сквере возле домов № 46, 48, 69 будет производиться в рамках гарантийных обязательств в июле 2025 года. Также подрядчик восстановит газон методом локального подсева», — сообщается в ответе жителям на сайте «Обратись».

В 2024 году улица Коли Мяготина была капитально отремонтирована в Кургане. Подрядчики заменили коммунальные сети, уложили асфальт. Также власти благоустроили прилегающую территорию, дворы и скверы. 

Саженцы засохли в сквере
Саженцы засохли в сквере
Фото:

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В Кургане на улице Коли Мяготина погибшие саженцы планируется заменить в середине лета. Об этом сообщили представители мэрии. Ранее горожане жаловались, что молодые растения не прижились в грунте. Во время масштабного ремонта улицы глава региона пообещал, что она будет одной из самых красивых в областном центре. «Замена сухих саженцев на улице Коли Мяготина, в том числе, в сквере возле домов № 46, 48, 69 будет производиться в рамках гарантийных обязательств в июле 2025 года. Также подрядчик восстановит газон методом локального подсева», — сообщается в ответе жителям на сайте «Обратись». В 2024 году улица Коли Мяготина была капитально отремонтирована в Кургане. Подрядчики заменили коммунальные сети, уложили асфальт. Также власти благоустроили прилегающую территорию, дворы и скверы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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