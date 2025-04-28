Сочи — одно из самых популярных направлений, куда летают отдыхать югорчане. Кому-то по душе ленивый отдых на пляже, другие же рвутся насладиться горными пейзажами и поднимаются к водопадам, а некоторые и вовсе едут в путешествие ради гастрономических изысков. В зависимости от предпочтений и формируются затраты. В рубрике «Проверено на себе» журналистка URA.RU поделилась способами, как сэкономить в отпуске на российском курорте.
Простой способ сэкономить на отдыхе в Сочи — запланировать отпуск в мае, либо сентябре. В разгар сезона стоимость на аренду жилью повышается в 2-3 раза. Меняются в цене и авиабилеты: например, перелет из Сургута в Сочи в первой половине мая обойдется в 15 тысяч рублей в одну сторону, а уже с середины месяца — от 19 до 23 тысяч рублей. В июне и июле стоимость авиабилетов может доходить и до 30 тысяч рублей. А на сентябрь самые дешевые билеты можно купить за несколько месяцев за 10 тысяч рублей.
Сэкономить около пяти тысяч рублей на перелете путем пересадки в Тюмени — не самый удачный вариант. Нужно учитывать: пересадка может быть достаточно длительной. За 10-15 часов вы устанете ждать свой рейс и прилетите на курорт в изнеможенном состоянии.
Выбирая между маем и сентябрем, следует отталкиваться от того, как именно хочется провести отпуск. В мае море еще достаточно холодное, этот месяц скорее подойдет для прогулок на свежем воздухе по берегу, в парках. А в сентябре, напротив, море еще теплое. Осенью начинается бархатный сезон, но при этом основной туристический поток значительно снижается, соответственно падают и цены на аренду жилья. А вот подняться в горы и посетить достопримечательности можно и в мае, и в сентябре.
Основные затраты на отпуск складываются из стоимости авиабилетов и аренды жилья. Например, в мае 2024 года можно было снять двухуровневые апартаменты за 3,5 тысяч рублей в сутки. Летом этот же номер стоил порядка семи тысяч рублей за сутки. Аналогичные апартаменты, но с видом на море обойдутся дороже.
Как вариант — арендовать небольшой частный домик, как правило, это могут быть пристройки к хозяйским домам. Например, в поселке Лоо, расположенном в Лазаревском районе, пристанище на 10 дней можно найти за 25 тысяч рублей.
Еще один способ — отслеживать путевки в санатории через официальные сайты, у турагентства они будут дороже примерно на 15%. В сентябре 2024 года путевка на двоих в санаторий Аше, курортный микрорайон в Лазаревском районе, обошлась в 80 тысяч рублей на 12 дней. В сумму включено проживание в однокомнатном номере с отдельным санузлом, трехразовое питание, лечение (физиопроцедуры, массаж, фиточаи, ингаляции, кислородные коктейли). На территории санатория был свой пляж для отдыхающих в санатории.
Если вариант с санаторием вас не устраивает, хочется более разнообразной обстановки, рассчитывайте затраты и на еду. В среднем поход в ресторан вдвоем при умеренных аппетитах обойдется в 4-5 тысяч рублей. На эту сумму можно заказать небольшой набор: два горячих блюда, два салата, закуска и напитки. Значительно дороже в тех точках общепита, находящихся около пляжа. А дешевле, конечно, в столовых.
Вдоль пляжа, кстати, вам встретятся уличные продавцы: каждый из них будет соблазнять купить что-то вкусное. Например, небольшой стаканчик с фруктами (кусочки арбуза, ягода) предлагают за 500 рублей. Выгоднее купить ту же ягоду на рынке, где можно и поторговаться.
На каждом углу будут попадаться и сувениры. Помните: точно такой же магнитик, кружку или любой другой предмет выгоднее заказать на маркетплейсе. Оригинальным сувениром может быть лишь какая-то продукция, и то не всегда местного производства. Бесплатно привести с моря можно лишь ракушку.
И напоследок — про отдых на Красной Поляне. Как вариант, можно остановиться на пару дней в Олимпийской деревне, расположенной в горнолыжном комплексе «Роза Хутор». На выбор в деревне есть несколько гостиниц, в некоторых из них гостям предлагают разместится в блоках, состоящих из двух комнат. Это дешевле, но санузел придется с кем-то делить. Значительно дороже обойдется и питание: буквально два хот-дога, небольшая пицца и кофе обойдется в три тысячи рублей. Дешевле поесть опять же в столовой, но она работает по определенным дням.
На территории горнолыжного комплекса также расположены фигурки, с которыми посетителям предлагают сфотографироваться за деньги. Например, на смотровой площадке Роза Пик есть фигурки Йети, а на уровень ниже — олимпийские кольца. Однако вечером, когда у предприимчивых фотографов заканчивается смена, к некоторым локациям могут пройти те гости, кто решил остаться отдохнуть в Олимпийской деревне.
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