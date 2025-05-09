В Челябинске продавцы китайских автомобилей резко уронили цены

Среди иномарок, которые пользовались наибольшей популярностью у покупателей из Челябинска в апреле, сильнее всего потеряли в цене китайские модели. Об этом рассказали эксперты Авито Авто, проанализировав средние цены новых автомобилей.
«В Челябинской области наиболее выгодно в этот период можно было купить Chery Tiggo 4 Pro, цена на который за год снизилась на 16,2%. Среди моделей также больше всего упали цены OMODA C5 (-8,6%) и Chery Tiggo 7 Pro Max (-4,5%)», — сообщили аналитики.
По данным платформы Авито Авто, тенденция к снижению цен затронула даже наиболее востребованные у покупателей модели. В этом году снижение цен на отдельные новые автомобили связано с рядом причин, включая укрепление курса рубля по отношению к основным мировым валютам и значительные запасы машин на складах автодилеров.
Как сообщало URA.RU ранее, к концу первого квартала 2025 года на складах автодилеров насчитывалось около 500 тысяч новых легковых автомобилей. Статистикой поделился директор «Автостата» Сергей Целиков.
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