Тюменцы отказались быть родителями 193 детей

За четыре месяца 2025 года в Тюменской области 193 ребенка потеряли семью. Об этом сообщает департамент социальной защиты населения региона.
«В 2025 году под опеку и попечительство передано 193 ребенка», — рассказали в ведомстве 72.RU. Также там уточнили, что пять новорожденных были оставлены матерями еще в родильных домах региона.
Чиновники связывают сложившуюся ситуацию с различными социальными и семейными обстоятельствами. Среди основных: смерть родителей, отказ от воспитания детей, лишение родительских прав и просто отсутствие желания забирать несовершеннолетних из госучреждений. Власти ведут работу по поиску новых семей и оказывают поддержку опекунам и попечителям.
В Тюмени пьяная жительница одного из домов по улице Одесской отдала своего 9-месячного ребенка соседке, попросив взамен бутылку водки. Ребенок у женщины был изъят и сейчас находится в детском центре «Малютка».
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