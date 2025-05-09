09 мая 2025

Тюменцы отказались быть родителями 193 детей

© Служба новостей «URA.RU»
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От пятерых новорожденных тюменки отказались прямо в роддоме
От пятерых новорожденных тюменки отказались прямо в роддоме Фото:

За четыре месяца 2025 года в Тюменской области 193 ребенка потеряли семью. Об этом сообщает департамент социальной защиты населения региона.

«В 2025 году под опеку и попечительство передано 193 ребенка», — рассказали в ведомстве 72.RU. Также там уточнили, что пять новорожденных были оставлены матерями еще в родильных домах региона.

Чиновники связывают сложившуюся ситуацию с различными социальными и семейными обстоятельствами. Среди основных: смерть родителей, отказ от воспитания детей, лишение родительских прав и просто отсутствие желания забирать несовершеннолетних из госучреждений. Власти ведут работу по поиску новых семей и оказывают поддержку опекунам и попечителям.

В Тюмени пьяная жительница одного из домов по улице Одесской отдала своего 9-месячного ребенка соседке, попросив взамен бутылку водки. Ребенок у женщины был изъят и сейчас находится в детском центре «Малютка».

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За четыре месяца 2025 года в Тюменской области 193 ребенка потеряли семью. Об этом сообщает департамент социальной защиты населения региона. «В 2025 году под опеку и попечительство передано 193 ребенка», — рассказали в ведомстве 72.RU. Также там уточнили, что пять новорожденных были оставлены матерями еще в родильных домах региона. Чиновники связывают сложившуюся ситуацию с различными социальными и семейными обстоятельствами. Среди основных: смерть родителей, отказ от воспитания детей, лишение родительских прав и просто отсутствие желания забирать несовершеннолетних из госучреждений. Власти ведут работу по поиску новых семей и оказывают поддержку опекунам и попечителям. В Тюмени пьяная жительница одного из домов по улице Одесской отдала своего 9-месячного ребенка соседке, попросив взамен бутылку водки. Ребенок у женщины был изъят и сейчас находится в детском центре «Малютка».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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