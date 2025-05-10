Reuters: взрывы в Джамму раздались через пару часов после перемирия Индии и Пакистана

В городе Джамму, расположенном на территории индийского союзного региона Джамму и Кашмир, спустя несколько часов после объявления Индией и Пакистаном о прекращении огня, были слышны взрывы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидца событий.
«Снаряды были замечены над Джамму», — передает очевидец в беседе с журналистами. Ранее Индия и Пакистан объявили о согласовании режима прекращения огня.
Как говорил первый заместитель главы индийского МИД Викрам Мисри, командующий военными операциями Пакистана позвонил командующему военными операциями Индии. По итогам переговоров военных было достигнуто соглашение, что обе стороны прекратят военные действия. При этом отмечалось, что договоренность между Нью-Дели и Исламабадом стала результатом длительных консультаций на фоне обострившейся ситуации в приграничных районах.
Соглашение о прекращении огня между Индией и Пакистаном было достигнуто при посредничестве США после продолжительных ночных переговоров, о чем сообщил американский президент Дональд Трамп. До этого стороны обменялись ударами по военным объектам в ответ на обострение ситуации в приграничных районах Кашмира. Вице-премьер Пакистана Исхак Дар подтвердил договоренность о немедленном прекращении огня.
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