Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о своей готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос о 30-дневном перемирии на Украине. Об этом сообщает телеканал ZDF, ссылаясь на заявление политика, сделанное в ходе его визита в Киев.
«Если представится такая возможность, я это сделаю [поговорю с Путиным]. Но в координации со всеми европейскими партнерами. Мы говорим здесь единым голосом. И если до этого дойдет, я также буду действовать в согласовании с президентом США», — подчеркнул канцлер Германии в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о готовности провести переговоры с российским лидером.
Ранее главы государств и правительств Франции, Германии, Великобритании и Польши прибыли в Киев для участия во встрече коалиции «желающих», где обсуждался вопрос прекращения огня. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил о готовности Киева и его союзников к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней. До этого Россия объявила о перемирии в период 80-летней годовщины Победы, однако, по данным Минобороны РФ, украинские военные нарушили режим прекращения огня более 9 тысяч раз.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что урегулирование конфликта невозможно лишь через прекращение боевых действий. По его словам, этот процесс требует устранения угроз безопасности России и соблюдения прав человека на подконтрольных Киеву территориях. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также напомнил, что Россия изначально говорила о готовности к переговорам без предварительных условий.
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