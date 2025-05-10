Новый канцлер Германии захотел поговорить с Путиным

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Фридрих Мерц заявил, что готов лично переговорить с Владимиром Путиным при поддержке других европейских лидеров
Фридрих Мерц заявил, что готов лично переговорить с Владимиром Путиным при поддержке других европейских лидеров Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о своей готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос о 30-дневном перемирии на Украине.  Об этом сообщает телеканал ZDF, ссылаясь на заявление политика, сделанное в ходе его визита в Киев.

«Если представится такая возможность, я это сделаю [поговорю с Путиным]. Но в координации со всеми европейскими партнерами. Мы говорим здесь единым голосом. И если до этого дойдет, я также буду действовать в согласовании с президентом США», — подчеркнул канцлер Германии в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о готовности провести переговоры с российским лидером. 

Ранее главы государств и правительств Франции, Германии, Великобритании и Польши прибыли в Киев для участия во встрече коалиции «желающих», где обсуждался вопрос прекращения огня. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил о готовности Киева и его союзников к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней. До этого Россия объявила о перемирии в период 80-летней годовщины Победы, однако, по данным Минобороны РФ, украинские военные нарушили режим прекращения огня более 9 тысяч раз.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что урегулирование конфликта невозможно лишь через прекращение боевых действий. По его словам, этот процесс требует устранения угроз безопасности России и соблюдения прав человека на подконтрольных Киеву территориях. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также напомнил, что Россия  изначально говорила о готовности к переговорам без предварительных условий.  

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Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о своей готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопрос о 30-дневном перемирии на Украине.  Об этом сообщает телеканал ZDF, ссылаясь на заявление политика, сделанное в ходе его визита в Киев. «Если представится такая возможность, я это сделаю [поговорю с Путиным]. Но в координации со всеми европейскими партнерами. Мы говорим здесь единым голосом. И если до этого дойдет, я также буду действовать в согласовании с президентом США», — подчеркнул канцлер Германии в интервью телеканалу ZDF, отвечая на вопрос о готовности провести переговоры с российским лидером.  Ранее главы государств и правительств Франции, Германии, Великобритании и Польши прибыли в Киев для участия во встрече коалиции «желающих», где обсуждался вопрос прекращения огня. Глава МИД Украины Андрей Сибига по итогам встречи заявил о готовности Киева и его союзников к полному и безусловному прекращению огня как минимум на 30 дней. До этого Россия объявила о перемирии в период 80-летней годовщины Победы, однако, по данным Минобороны РФ, украинские военные нарушили режим прекращения огня более 9 тысяч раз. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что урегулирование конфликта невозможно лишь через прекращение боевых действий. По его словам, этот процесс требует устранения угроз безопасности России и соблюдения прав человека на подконтрольных Киеву территориях. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также напомнил, что Россия  изначально говорила о готовности к переговорам без предварительных условий.  
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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