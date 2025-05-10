Песков оценил идею Киева о 30-дневном перемирии

Дмитрий Песков пообещал, что Россия рассмотрит предложение Киева по переговорам
новость из сюжетаУкраина собирается прекратить атаки на Россию на 30 дней
Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня со стороны Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с CNN. Однако он добавил, что у Москвы есть своя позиция в вопросе перемирия.
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