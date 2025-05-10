Песков оценил идею Киева о 30-дневном перемирии

Песков: Россия рассмотрит предложение Киева по переговорам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков пообещал, что Россия рассмотрит предложение Киева по переговорам
Дмитрий Песков пообещал, что Россия рассмотрит предложение Киева по переговорам Фото:
новость из сюжета
Украина собирается прекратить атаки на Россию на 30 дней

Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня со стороны Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с CNN. Однако он добавил, что у Москвы есть своя позиция в вопросе перемирия. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия обдумает предложение о 30-дневном прекращении огня со стороны Украины. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с CNN. Однако он добавил, что у Москвы есть своя позиция в вопросе перемирия. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...