Путин высказался о нарушениях ВСУ во время перемирия

Вооруженные силы Украины около 130 раз нарушили тридцатидневный мораторий на удары по энергетическим объектам. При этом период ограничений действовал с 18 марта по 17 апреля и был установлен по договоренности с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал тридцатидневный — с 18 марта по 17 апреля — мораторий на удары по энергетическим объектам. Он был объявлен по договоренности с президентом США Дональдом Трампом», — процитировало слова Владимира Путина РИА Новости.
Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин выступил с предложением возобновить прямые переговоры с Киевом без каких-либо предварительных условий. Глава государства также подчеркнул необходимость начать диалог без промедления. Процесс может стартовать в Стамбуле 15 мая.
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