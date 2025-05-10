10 мая 2025

Путин высказался о нарушениях ВСУ во время перемирия

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Президент заострил внимание на нарушении договоренностей
Президент заострил внимание на нарушении договоренностей Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Вооруженные силы Украины около 130 раз нарушили тридцатидневный мораторий на удары по энергетическим объектам. При этом период ограничений действовал с 18 марта по 17 апреля и был установлен по договоренности с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал тридцатидневный — с 18 марта по 17 апреля — мораторий на удары по энергетическим объектам. Он был объявлен по договоренности с президентом США Дональдом Трампом», — процитировало слова Владимира Путина РИА Новости.

Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин выступил с предложением возобновить прямые переговоры с Киевом без каких-либо предварительных условий. Глава государства также подчеркнул необходимость начать диалог без промедления. Процесс может стартовать в Стамбуле 15 мая.

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Вооруженные силы Украины около 130 раз нарушили тридцатидневный мораторий на удары по энергетическим объектам. При этом период ограничений действовал с 18 марта по 17 апреля и был установлен по договоренности с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Киевский режим демонстративно порядка 130 раз нарушал тридцатидневный — с 18 марта по 17 апреля — мораторий на удары по энергетическим объектам. Он был объявлен по договоренности с президентом США Дональдом Трампом», — процитировало слова Владимира Путина РИА Новости. Как сообщало URA.RU ранее, Владимир Путин выступил с предложением возобновить прямые переговоры с Киевом без каких-либо предварительных условий. Глава государства также подчеркнул необходимость начать диалог без промедления. Процесс может стартовать в Стамбуле 15 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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