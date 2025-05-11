В ЛНР восстановили памятник героям войны

Военнослужащие группировки войск "Запад"восстановили мемориал, посвященный героям Великой Отечественной войны на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
"В зоне ответственности 27-й отдельной Севастопольской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" был восстановлен и реконструирован памятник героям Великой Отечественной войны в одном из районов Луганской Народной Республики в тыловой зоне специальной военной операции", — сообщили в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, работы по восстановлению памятника были завершены в одном из районов ЛНР, находящемся в тыловой зоне проведения специальной военной операции в зоне ответственности указанной бригады.
Торжественная церемония открытия обновленного мемориала была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия состоялось выступление вокального коллектива "Бабкины внуки", участники зачитали стихотворения и исполнили песни военных лет. Военнослужащие возложили венки к памятнику, а память павших героев почтили минутой молчания.
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