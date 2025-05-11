В ЛНР восстановили памятник героям войны

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В ЛНР восстановили памятник Героям Великой Отечественной войны (архивное фото)
В ЛНР восстановили памятник Героям Великой Отечественной войны (архивное фото) Фото:

Военнослужащие группировки войск "Запад"восстановили мемориал, посвященный героям Великой Отечественной войны на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

"В зоне ответственности 27-й отдельной Севастопольской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" был восстановлен и реконструирован памятник героям Великой Отечественной войны в одном из районов Луганской Народной Республики в тыловой зоне специальной военной операции", — сообщили в Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, работы по восстановлению памятника были завершены в одном из районов ЛНР, находящемся в тыловой зоне проведения специальной военной операции в зоне ответственности указанной бригады.

Торжественная церемония открытия обновленного мемориала была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия состоялось выступление вокального коллектива "Бабкины внуки", участники зачитали стихотворения и исполнили песни военных лет. Военнослужащие возложили венки к памятнику, а память павших героев почтили минутой молчания.

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Военнослужащие группировки войск "Запад"восстановили мемориал, посвященный героям Великой Отечественной войны на территории Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. "В зоне ответственности 27-й отдельной Севастопольской мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" был восстановлен и реконструирован памятник героям Великой Отечественной войны в одном из районов Луганской Народной Республики в тыловой зоне специальной военной операции", — сообщили в Минобороны. Как уточнили в ведомстве, работы по восстановлению памятника были завершены в одном из районов ЛНР, находящемся в тыловой зоне проведения специальной военной операции в зоне ответственности указанной бригады. Торжественная церемония открытия обновленного мемориала была приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках мероприятия состоялось выступление вокального коллектива "Бабкины внуки", участники зачитали стихотворения и исполнили песни военных лет. Военнослужащие возложили венки к памятнику, а память павших героев почтили минутой молчания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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