ANI: ночь на границе Индии и Пакистана выдалась спокойной

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Ситуация на границе остается спокойной, пишут СМИ
Ситуация на границе остается спокойной, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Обострение конфликта между Индией и Пакистаном

Прошедшая после недавней эскалации ночь на индийско-пакистанской границе прошла без инцидентов. Об обстановке сообщают местные СМИ. 

«После четырех дней обстрелов и перестрелок на фоне эскалации <...> ситуация остается нормальной, обстрелов в Джамму и Пенджабе не зафиксировано», — пишет агентство ANI. 

Несмотря на сохраняющееся относительное спокойствие на приграничных территориях, в ряде районов продолжает действовать режим повышенной готовности. Так, администрация округа Амритсар опубликовала предупреждение в 5:24 утра по местному времени (2:54 мск) в воскресенье. Обострение индийско-пакистанских отношений последовало за террористическим актом, совершенным 22 апреля в Пахалгаме на территории индийского союза Джамму и Кашмир.

В субботу представители Индии и Пакистана достигли договоренности о введении режима прекращения огня. В ходе переговоров военных было решено приостановить все виды огня и военные действия на суше, в воздушном и морском пространствах, начиная с 17:00 по индийскому времени (14:30 мск). Однако уже через несколько часов после вступления соглашения в силу в ряде городов Джамму и Кашмира, а также Пенджаба были замечены беспилотные летательные аппараты, что привело к активации систем противовоздушной обороны и отключениям электроэнергии.

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Прошедшая после недавней эскалации ночь на индийско-пакистанской границе прошла без инцидентов. Об обстановке сообщают местные СМИ.  «После четырех дней обстрелов и перестрелок на фоне эскалации <...> ситуация остается нормальной, обстрелов в Джамму и Пенджабе не зафиксировано», — пишет агентство ANI.  Несмотря на сохраняющееся относительное спокойствие на приграничных территориях, в ряде районов продолжает действовать режим повышенной готовности. Так, администрация округа Амритсар опубликовала предупреждение в 5:24 утра по местному времени (2:54 мск) в воскресенье. Обострение индийско-пакистанских отношений последовало за террористическим актом, совершенным 22 апреля в Пахалгаме на территории индийского союза Джамму и Кашмир. В субботу представители Индии и Пакистана достигли договоренности о введении режима прекращения огня. В ходе переговоров военных было решено приостановить все виды огня и военные действия на суше, в воздушном и морском пространствах, начиная с 17:00 по индийскому времени (14:30 мск). Однако уже через несколько часов после вступления соглашения в силу в ряде городов Джамму и Кашмира, а также Пенджаба были замечены беспилотные летательные аппараты, что привело к активации систем противовоздушной обороны и отключениям электроэнергии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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