Самокатчиков могут обязать оплачивать страховку

В ГД предлагают включить полис ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГД предлагают включить полис ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов
В ГД предлагают включить полис ОСАГО в стоимость аренды электросамокатов Фото:

В стоимость аренды самокатов предлагают включить полис ОСАГО. Такая мера позволит покрыть ущерб, причиненный пользователями средств индивидуальной мобильности. С таким предложением обратился председатель комитета Государственной думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов к министру транспорта Российской Федерации Роману Старовойту.

«Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о включении обязательного страхования в стоимость аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) всеми компаниями, предоставляющими данные услуги», — говорится в документе. Его содержание изучило ТАСС. 

Рассматривается вопрос о введении страхования гражданской ответственности, которое обеспечит покрытие ущерба, нанесенного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации арендного электросамоката. Помимо этого, обсуждается обязательное страхование жизни и здоровья лиц, арендующих СИМ.

Как подчеркивает Нилов, на сегодняшний день в сфере проката СИМ отсутствует унифицированный и обязательный для всех участников рынка стандарт страховой защиты для пользователей и пострадавших третьих лиц. По его словам, отсутствие такого стандарта является недопустимым, учитывая стремительный рост популярности СИМ и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с их участием, нередко приводящих к ущербу здоровью и собственности граждан.

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В стоимость аренды самокатов предлагают включить полис ОСАГО. Такая мера позволит покрыть ущерб, причиненный пользователями средств индивидуальной мобильности. С таким предложением обратился председатель комитета Государственной думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов к министру транспорта Российской Федерации Роману Старовойту. «Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о включении обязательного страхования в стоимость аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) всеми компаниями, предоставляющими данные услуги», — говорится в документе. Его содержание изучило ТАСС.  Рассматривается вопрос о введении страхования гражданской ответственности, которое обеспечит покрытие ущерба, нанесенного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации арендного электросамоката. Помимо этого, обсуждается обязательное страхование жизни и здоровья лиц, арендующих СИМ. Как подчеркивает Нилов, на сегодняшний день в сфере проката СИМ отсутствует унифицированный и обязательный для всех участников рынка стандарт страховой защиты для пользователей и пострадавших третьих лиц. По его словам, отсутствие такого стандарта является недопустимым, учитывая стремительный рост популярности СИМ и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с их участием, нередко приводящих к ущербу здоровью и собственности граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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