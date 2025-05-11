Самокатчиков могут обязать оплачивать страховку

В стоимость аренды самокатов предлагают включить полис ОСАГО. Такая мера позволит покрыть ущерб, причиненный пользователями средств индивидуальной мобильности. С таким предложением обратился председатель комитета Государственной думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов к министру транспорта Российской Федерации Роману Старовойту.
«Прошу вас поручить рассмотреть вопрос о включении обязательного страхования в стоимость аренды средств индивидуальной мобильности (СИМ) всеми компаниями, предоставляющими данные услуги», — говорится в документе. Его содержание изучило ТАСС.
Рассматривается вопрос о введении страхования гражданской ответственности, которое обеспечит покрытие ущерба, нанесенного жизни, здоровью и имуществу третьих лиц в результате эксплуатации арендного электросамоката. Помимо этого, обсуждается обязательное страхование жизни и здоровья лиц, арендующих СИМ.
Как подчеркивает Нилов, на сегодняшний день в сфере проката СИМ отсутствует унифицированный и обязательный для всех участников рынка стандарт страховой защиты для пользователей и пострадавших третьих лиц. По его словам, отсутствие такого стандарта является недопустимым, учитывая стремительный рост популярности СИМ и увеличение числа дорожно-транспортных происшествий с их участием, нередко приводящих к ущербу здоровью и собственности граждан.
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