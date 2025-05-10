10 мая 2025

Пермские власти через суд требуют снести ночной клуб в Индустриальном районе

© Служба новостей «URA.RU»
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По указанному адресу располагается ночной клуб и пекарня
По указанному адресу располагается ночной клуб и пекарня Фото:

Администрация Индустриального района Перми требует признать двухэтажное здание по улице Стахановской, 44 самовольной постройкой и снести его. Ответчиком выступает бизнесмен Николай Шардаков, указано в картотеке Арбитражного суда Пермского края.

«Районная мэрия требует признать здание по улице Стахановская, 44, самовольной постройкой и демонтировать его», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Суд по картам 2ГИС, строение находится на пересечении Стахановской и Танкистов. 

Редакции URA.RU не удалось получить оперативный комментарий от предпринимателя. В открытых источниках указано, что Шардаков — в бизнесе с 2021 года. Он занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, производством хлеба и мучных изделий, розничной торговлей продуктами и ресторанами.

Ранее корреспонденты агентства рассказывали о судебных процессах, в центре которых — снос торговых павильонов по улицам Куйбышева, Бердичевской, Моторостроителей, шоссе Космонавтов и Мира. В некоторых случаях предпринимателям грозят штрафы за каждый день просрочки демонтажа объектов.

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Администрация Индустриального района Перми требует признать двухэтажное здание по улице Стахановской, 44 самовольной постройкой и снести его. Ответчиком выступает бизнесмен Николай Шардаков, указано в картотеке Арбитражного суда Пермского края. «Районная мэрия требует признать здание по улице Стахановская, 44, самовольной постройкой и демонтировать его», — на делопроизводство ссылается «Коммерсант-Прикамье». Суд по картам 2ГИС, строение находится на пересечении Стахановской и Танкистов.  Редакции URA.RU не удалось получить оперативный комментарий от предпринимателя. В открытых источниках указано, что Шардаков — в бизнесе с 2021 года. Он занимается арендой и управлением недвижимым имуществом, производством хлеба и мучных изделий, розничной торговлей продуктами и ресторанами. Ранее корреспонденты агентства рассказывали о судебных процессах, в центре которых — снос торговых павильонов по улицам Куйбышева, Бердичевской, Моторостроителей, шоссе Космонавтов и Мира. В некоторых случаях предпринимателям грозят штрафы за каждый день просрочки демонтажа объектов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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