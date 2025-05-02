Пермские власти требуют сноса торговых киосков на Куйбышева

Администрация Перми добивается сноса незаконных торговых павильонов на улицах Куйбышева, Бердичевской и Моторостроителей — предпринимателям грозят штрафы по 15 тысяч рублей за каждый день просрочки демонтажа. Это следует из документов картотеки Арбитражного суда Пермского края.
«Администрация Свердловского района Перми подала в суд иски с требованием демонтировать три торговых павильона: „Овощи Фрукты“ на улице Куйбышева, 169/1 (ответчики — ИП Давидов, Султанов и УК „Мой дом“), „Овощи Фрукты“ на улице Бердичевская, 42 (владелец — ИП Чхетия) и „Продукты“ на улице Моторостроителей, 8/1 (ответчики — ООО „ТП „Ирис“ и ИП Рязанова). В случае невыполнения решения суда с ответчиков будут взыскивать по 15 тысяч рублей за каждый день просрочки“, — указано в судебных документах. Их цитирует „Коммерсант-Прикамье“. Первый иск к производству не принят из-за недочетов. Рассмотрение двух других назначено на июнь.
Ранее аналогичные иски о сносе незаконных павильонов администрация Перми подавала в отношении объектов на шоссе Космонавтов и улице Мира. По решению суда в Индустриальном районе уже снесли два подобных объекта, которые нарушили нормы пожарной безопасности.
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