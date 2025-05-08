Власти Перми требуют снести шесть киосков в Кировском районе

Администрация Кировского района Перми обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском о сносе шести киосков, расположенных на улице Маршала Рыбалко возле двухэтажного торгового центра с супермаркетом «Магнит». Об этом сообщается в материалах суда.
В качестве ответчика по делу выступает индивидуальный предприниматель Валентина Юшкова. «Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление администрации Кировского района города Перми к ИП Юшковой В.В. о демонтаже шести нестационарных торговых объектов, расположенных по адресу: улица Маршала Рыбалко», — сообщает «Коммерсант-Прикамье». Судебное заседание по данному вопросу назначено на 11 июня 2025 года, следует из опубликованной информации.
Согласно данным онлайн-справочника 2ГИС, по адресу ул. Маршала Рыбалко, 23, помимо супермаркета «Магнит у дома», работают магазины одежды и обуви, почтоматы и пункты выдачи заказов. Торговые павильоны, о которых идет речь в иске, примыкают к зданию комплекса: в них размещены кофейный киоск Coffee like, кафе быстрого питания Corn Dogs, точка «ШаурмуЕм», пекарня с лавашами и другие объекты малого бизнеса.
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