Зеленский поддержал предложение России по переговорам, но с одним условием

Президент Украины Владимир Зеленский спустя почти девять часов после обращения президента РФ Владимира Путина отреагировал на его предложение провести переговоры. Зеленский увидел в словах президента РФ «хороший знак». Он отметил, что Украина готова встретиться с Россией, если Москва подтвердит полное прекращение огня.
«Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании [конфликта]. Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня. <...> Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — написал Зеленский в своем telegram-канале.
Президент России Владимир Путин провел встречу с журналистами российских и зарубежных СМИ. В ходе беседы глава государства прокомментировал завершение трехдневного режима прекращения огня в зоне СВО, а также обсудил возможность возобновить мирные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая.
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