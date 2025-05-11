Зеленский поддержал предложение России по переговорам, но с одним условием

Зеленский: Украина готова встретиться с Россией
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Зеленский увидел в предложении Путина «хороший знак»
Зеленский увидел в предложении Путина «хороший знак» Фото:
новость из сюжета
Путин предложил Украине провести прямые переговоры в мае

Президент Украины Владимир Зеленский спустя почти девять часов после обращения президента РФ Владимира Путина отреагировал на его предложение провести переговоры. Зеленский увидел в словах президента РФ «хороший знак». Он отметил, что Украина готова встретиться с Россией, если Москва подтвердит полное прекращение огня. 

«Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании [конфликта]. Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня. <...> Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — написал Зеленский в своем telegram-канале. 

Президент России Владимир Путин провел встречу с журналистами российских и зарубежных СМИ. В ходе беседы глава государства прокомментировал завершение трехдневного режима прекращения огня в зоне СВО, а также обсудил возможность возобновить мирные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая.

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Президент Украины Владимир Зеленский спустя почти девять часов после обращения президента РФ Владимира Путина отреагировал на его предложение провести переговоры. Зеленский увидел в словах президента РФ «хороший знак». Он отметил, что Украина готова встретиться с Россией, если Москва подтвердит полное прекращение огня.  «Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании [конфликта]. Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня. <...> Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня — полное, длительное и надежное — начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться», — написал Зеленский в своем telegram-канале.  Президент России Владимир Путин провел встречу с журналистами российских и зарубежных СМИ. В ходе беседы глава государства прокомментировал завершение трехдневного режима прекращения огня в зоне СВО, а также обсудил возможность возобновить мирные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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