Задачей предложенных переговоров с Украиной является устранение коренных причин конфликта и защита национальных интересов Российской Федерации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Цели переговоров понятные — устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации», — рассказал Песков. Его слова передает телеканал «ТВ Центр». Песков также отметил, что Украина действует не самостоятельно, а под руководством внешних кураторов.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что заявления Владимира Зеленского о готовности к прекращению огня преследуют исключительно цель предоставить время для перевооружения украинской стороны. Об этом пишет RT.
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