Песков обозначил цели переговоров по Украине

Песков: устранение первопричин конфликта является целью переговоров РФ и Украины
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По словам Пескова, устранение первопричин конфликта является целью переговоров
По словам Пескова, устранение первопричин конфликта является целью переговоров Фото:
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Задачей предложенных переговоров с Украиной является устранение коренных причин конфликта и защита национальных интересов Российской Федерации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Цели переговоров понятные — устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации», — рассказал Песков. Его слова передает телеканал «ТВ Центр». Песков также отметил, что Украина действует не самостоятельно, а под руководством внешних кураторов.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что заявления Владимира Зеленского о готовности к прекращению огня преследуют исключительно цель предоставить время для перевооружения украинской стороны. Об этом пишет RT.

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Задачей предложенных переговоров с Украиной является устранение коренных причин конфликта и защита национальных интересов Российской Федерации. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Цели переговоров понятные — устранить первопричины конфликта. А также обеспечить интересы Российской Федерации», — рассказал Песков. Его слова передает телеканал «ТВ Центр». Песков также отметил, что Украина действует не самостоятельно, а под руководством внешних кураторов. Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что заявления Владимира Зеленского о готовности к прекращению огня преследуют исключительно цель предоставить время для перевооружения украинской стороны. Об этом пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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