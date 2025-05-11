Украинская группа потеряла доходы из-за осуждения России

Украинская группа «Пошлая Молли», ранее публично осудившая Россию, оказалась практически без концертов и стабильного дохода, при этом основной выручкой для коллектива стали продажи мерча фанатам из РФ. Об этом сообщают журналисты.
«„Пошлая Молли“, которая осудила Россию, осталась практически без концертов. Единственный стабильный источник дохода „принципиальных“ музыкантов сейчас — фанаты из РФ», — передают Life.ru.
По данным журналистов, артисты потеряли значительную часть доходов после резонансных заявлений. Если Россию они осудили за проведение спецоперации на Украине, то Киев оказался недоволен тем, что группа продолжала петь на русском языке. Также солисту группы Кириллу Бледному (Кирилл Тимошенко) запретили въезд в ЕС на 10 лет.
Известно, что доход от продажи фирменной одежды и аксессуаров приходит на индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в России. Средняя стоимость одной кофты составляет около шести тысяч рублей. В 2025 году у группы запланирован лишь один концерт — в Молдавии, однако билеты продаются крайне слабо: по данным источников, ложи пока свободны на 98%.
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