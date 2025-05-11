В Минобороны подвели итоги трехдневного перемирия

МО РФ: ВСУ больше 14 тысяч раз нарушили режим прекращения огня за праздники
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ВСУ совершили свыше 14 тысяч нарушений режима прекращения огня
ВСУ совершили свыше 14 тысяч нарушений режима прекращения огня Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Перемирие между Россией и Украиной, которое проводилось в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, официально завершилось. Несмотря на введенный режим прекращения огня, украинские военные совершили свыше 14 тысяч нарушений данного соглашения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Несмотря на объявление режима прекращения огня, было зафиксировано 14043 его нарушения стороны ВСУ. Противник предпринял 5 попыток прорыва через госграницу России в Курской и Белгородской областях», — говорится в сообщении ведомства. В министерстве также отметили, что российские военные в зоне проведения специальной военной операции строго придерживались режима прекращения огня и сохраняли свои ранее занятые позиции и линии обороны.

Российские вооруженные силы отвечали на нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ аналогичными мерами. После истечения срока действия перемирия российская армия возобновила выполнение задач в рамках специальной военной операции.

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Перемирие между Россией и Украиной, которое проводилось в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, официально завершилось. Несмотря на введенный режим прекращения огня, украинские военные совершили свыше 14 тысяч нарушений данного соглашения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Несмотря на объявление режима прекращения огня, было зафиксировано 14043 его нарушения стороны ВСУ. Противник предпринял 5 попыток прорыва через госграницу России в Курской и Белгородской областях», — говорится в сообщении ведомства. В министерстве также отметили, что российские военные в зоне проведения специальной военной операции строго придерживались режима прекращения огня и сохраняли свои ранее занятые позиции и линии обороны. Российские вооруженные силы отвечали на нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ аналогичными мерами. После истечения срока действия перемирия российская армия возобновила выполнение задач в рамках специальной военной операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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