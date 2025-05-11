Перемирие между Россией и Украиной, которое проводилось в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, официально завершилось. Несмотря на введенный режим прекращения огня, украинские военные совершили свыше 14 тысяч нарушений данного соглашения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Несмотря на объявление режима прекращения огня, было зафиксировано 14043 его нарушения стороны ВСУ. Противник предпринял 5 попыток прорыва через госграницу России в Курской и Белгородской областях», — говорится в сообщении ведомства. В министерстве также отметили, что российские военные в зоне проведения специальной военной операции строго придерживались режима прекращения огня и сохраняли свои ранее занятые позиции и линии обороны.
Российские вооруженные силы отвечали на нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ аналогичными мерами. После истечения срока действия перемирия российская армия возобновила выполнение задач в рамках специальной военной операции.
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