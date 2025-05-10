Уволенный Паслером соратник Куйвашева переезжает: инсайд URA.RU подтверждается

Бывший «социальный» замгубернатора Свердлвоской области Павел Креков, отправленный в отставку новым главой региона Денисом Паслером, покидает Екатеринбург. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Как ранее сообщало URA.RU в «Слухах», Креков, возможно, станет вице-мэром Тюмени.
«Я завершаю свою работу в Свердловской области. Пишу об этом с большим сожалением и благодарю судьбу за те 13 лет, которые я отдал этому региону. Я работал честно, служил во благо области, было многое пережито, и многое удалось сделать… Совсем скоро я приступаю к новой ответственной работе в другом регионе, но об этом позже», — написал Креков. Перед этим он публиковал фотографии из Тюмени.
С Крековым Паслер расстался сразу после свое назначения. Его сменила ближайшая соратница Паслера Татьяна Савинова, получившая также должность министра здравоохранения. Креков же считался членом команды экс-губернатора Евгения Куйвашева.
В регион он приехал по его приглашению в 2012-м. Сначала был министром культуры, на позицию замгубернатора Креков перешел в 2016-м.
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